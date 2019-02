Villacís niega haber ocultado "ninguna sociedad"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que ella no ocultó "ninguna sociedad" en la declaración de bienes de los ediles del Ayuntamiento de Madrid porque no posee "ninguna", puesto que se desvinculó de la que administraba junto a su marido, Iuriscontencia SL, "seis años antes" de llegar a política.

"Es mentira", ha expresado Villacís al comienzo de su intervención ante los medios de comunicación tras la información publicada en ABC sobre esta sociedad. Tal y como ha explicado, se desvinculó de esta sociedad, de la que era administradora, en 2009, algo que "se puede justificar plenamente".

El diario ABC expone que Villacís fue administradora solidaria de la sociedad desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, pero que "no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017". Apuntan, además que el 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones municipales y tres semanas antes de que Villacís tomara posesión de su acta de concejal, su pareja inscribió en el Registro Mercantil una declaración de unipersonalidad de la sociedad.

Sin embargo, la portavoz de los 'naranjas' en Cibeles asegura que hubo un "error administrativo" por el que no se elevó a pública su desvinculación en 2009 y quedó como administradora solidaria. "Inmediatamente lo corregí en el Registro Mercantil. Pedí cita en la Secretaria del Pleno, se modificó en agenda de actividades. Está desde marzo del año pasado", ha informado Villacís, en referencia a 2018, cuando 'El Salto' adelantó esta cuestión.

"Esto salió el año pasado, ya di las explicaciones oportunas. Indiqué como acabo de explicar que el acuerdo se había hecho en 2011; en el momento en que tengo conciencia de que no es público, acto seguido, en menos de 24 horas, subsané ese error y lo puse en conocimiento de la Secretaría del Pleno. Se elevó a público y el momento en el que se suscribió", ha añadido a continuación.

Begoña Villacís ha asegurado que si tuviera una empresa, lo hubiera declarado "sin problema", y estaría por tanto en su declaración de bienes del Ayuntamiento de Madrid, ya que en esta "hay que declarar todo lo que se tiene". "Yo no puedo declarar que tengo participaciones si no tengo participaciones. Ya no tenía ninguna participación", ha remachado.

"Candidatura muy fuerte"

No ha dudado Villacís en indicar que esta información aparece en este momento porque Ciudadanos es una "candidatura muy fuerte". "Entiendo que estamos en campaña, nos tenemos que acostumbrar a este tipo de ataques", ha precisado.

Por ello, la edil pedirá "la rectificación de esa portada porque dicen que ocultó esa sociedad y no se ajusta en absoluto a la realidad". "Puedo poner a disposición de este medio la documentación. Hay gente que puede cometer errores, que puede hacer las cosas mal", ha indicado ante los medios de comunicación.

Tras comparecer ante los periodistas, el Grupo Municipal ha facilitado diversos documentos. El primero de ellos, la escritura de compraventa de participaciones sociales de la sociedad Iuriscontencia, en el que se estipula que Villacís "vende el pleno dominio" de sus 1.354 participaciones a su marido.

Se incluye en la documentación el escrito del Registro Mercantil de Madrid en el que queda patente el cese de Villacís como administrador solidario el 1 de septiembre de 2011.

Del años 2018 hay dos documentos. Por un lado, el escrito en el que se hace público que Villacís deja de ser administradora solidaria, y por otro, la modificación de la declaración de bienes en el Registro del Ayuntamiento.