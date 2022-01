Joan Baldoví da a Celia Villalobos una de las respuestas más fuertes con apenas dos frases

Celia Villalobos, exministra y expresidenta del Congreso, está protagonizando una de las polémicas más sonadas de lo que llevamos de año por culpa de un mensaje que le envió a Pablo Iglesias desde el programa de Cuatro Todo es mentira.

“Pablo, mírame de frente, Pablo. Estás mucho más guapo hijo. Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños hijo? ¿Están bien los niños? Oye que si hace falta te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso”, dijo.

Pero no se quedó ahí y acabó rematando: “Te quiero. Ay dios mío. Oye, por cierto, ¿los dientes te los has arreglado no? Porque estás guapísimo”.

La indignación ha sido inmediata y, de hecho, políticos como Gabriel Rufián han sido muy duros con Villalobos. “Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor. Y aquí simplemente lo demuestra”, ha dicho el diputado de ERC.

En el mismo sentido, Joan Baldoví, de Compromís, también se ha mostrado muy tajante: “Esta señora -Celia Villalobos-fue presidenta del Congreso. Hay personas que no saben que su tiempo acabó. Patética”.

Las palabras de Villalobos venían a colación de unas declaraciones de Iglesias, que se había preguntado en Rac1 que por qué no podía él hablar de la actualidad política igual que lo hacen Margallo, González, Aznar, Bono y un largo etcétera de expolíticos, entre los que incluyó también a Villalobos.