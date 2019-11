La Abogacía, una profesión liberal en crisis

A punto de celebrar el I Congreso de la Abogacía Independiente en Córdoba los días 29 y 30 de noviembre, recupero la hipótesis con la que comencé hace años un estudio crítico de la Abogacía, incompleto aún.

La Abogacía como institución jurídica, con mayúscula, que representa y defiende a la ciudadanía y que actúa como garante de garantías políticas, se encuentra cada vez más lejos de la voz de aquellas personas, colectivos e instituciones que no tienen voz. Esta disfunción genera una desafección de la ciudadanía hacia la propia institución que, a la vez, deslegitima la propia abogacía, a la que como profesión distingo con minúsculas.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Abogados y abogadas nos lanzamos a la profesión tras estudiar durante años todo lo que se supone que es el Derecho, sin incluir la Abogacía. En España no hemos abierto un debate crítico, ni desde la Abogacía, ni desde el Derecho y tampoco desde la sociología de las profesiones. Personalmente, creo que tenemos que empezar por ahí. En el libro The legal profession and the rise and fall of the new class, los profesores Iván Szelényi y Bill Martin apuntan uno de los problemas endémicos de quienes ejercemos una profesión liberal y colegiada.

“Los miembros de la profesión afirman que su profesión está constituida por un “código ético”, que su trabajo está guiado por el “ideal de servicio”, que son “altruistas” y “desinteresados”, que forman una comunidad, etc. Aunque las teorías sociológicas a menudo utilizan estos estereotipos auto justificados para definir lo que constituye una profesión, “estas construcciones ideal-típicas no nos dicen lo que es una profesión, sino sólo lo que pretende ser”.

En nuestro país, desde una perspectiva deontológica, han sido las aspiraciones morales o éticas (lo que queremos ser, lo que ha definido tanto la institución como la profesión). Sin embargo, ni esto describe la realidad de la profesión, ni contribuye a una definición de lo que realmente es la institución, ontológicamente hablando.

Sin menoscabar la importancia de la Deontología, más allá de las buenas intenciones, lo que no se legisla, no existe. Así, dentro del contexto sociopolítico de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y la ciudadanía que lo constituye, la Abogacía requiere una mayor claridad normativa y reguladora.

Como ocurre en otras jurisdicciones deberíamos aspirar a una norma de rango parlamentario que regule completamente el ejercicio de la abogacía, y ya de paso que establezca un defensor independiente de las y los usuarios de servicios jurídicos. Si dentro de las regulaciones se establecen sistemas independientes de inspecciones o auditoría en los despachos que permitan comprobar el cumplimiento, dotaremos a nuestra Deontología de un elemento de pragmatismo hoy inexistente.