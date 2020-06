La risa de la muerte

Hay rituales que la razón de cada cual desecha por obscenos; en mi caso, casi todos los que rodean a la muerte, a la que negamos constantemente, como los niños que cierran los ojos esperando volverse invisibles al dejar de ver, pero a la que ofrendamos, cuando se asoma con la crueldad y la indiferencia con que actúa la biología, un sinfín de representaciones morbosas y amedrentadas.

Por mucho que insista la mística, no hay manera de borrarse la fecha de caducidad que a cada uno le cae en suerte.

Dijo Cela (y en su voz era un pensamiento aún más fiero) que nadie se muere un minuto antes. Sin embargo, hemos decidido que tenemos derecho a un itinerario largo, tedioso en su último tramo, y para cuya estación final exigimos que el andén quede oculto por la inconsciencia. Alguno, yo no, encontrará su bálsamo en el maldito alzhéimer.

Hasta tal punto tenemos por injusta y cruel a la Parca (sin darnos cuenta de que, de toda la naturaleza, tan solo los humanos somos capaces de discernir lo injusto y juguetear con el mal gratuito y caprichoso), que, según me contaron, hasta los años sesenta, en el sur de Italia (quizás Sicilia, quizás Nápoles; mi memoria se cuartea como una ajada cartera sin billetes) a los cadáveres de los más pequeños se les ponía una barba postiza tras posarlos en el ataúd para que la Muerte no se riera al comprobar que había segado un brote apenas germinado.

A mí también me estremece la muerte de un niño, pero me repugna especialmente el sufrimiento de alguien desvalido, que no alcanza a entender lo que le ocurre. Si terrible se me hace que quien debiera estar jugando y recibiendo mimos, incluso en exceso, se vea sometido a la enfermedad, al dolor y a la agonía más severa, el que la infancia no sea para muchos, (incluso uno me parecería demasiado), sino calamidad, desnutrición, explotación y miedo (al padre guarnecido de cinturón, al cura cariñoso, al compañero chivato, al bombardeo estratégico, a la sequía interminable, a la nevera vacía…) me lleva a blasfemar con hondura, en voz muy alta y muy despacio, casi deletreando la infamia que con tanto esmero hemos fabricado…

El eufemismo “pasar a mejor vida” a veces muestra una precisión sangrante. No debería abolirse la frase. Debería prohibirse que demasiado a menudo resulte exacta.