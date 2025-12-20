Ésta será tu salvación, en sólo 20 minutos, muy saludable cuando los niños te pidan dulces

Cuando los niños piden algo dulce pueden ser muy insistentes y resulta complicado quitarles esta adicción de golpe, negándoselo. Para ello hay que seguir unas pautas nutricionales acompañados de un especialista, pero, mientras, hay algunas soluciones que pueden a salvar a muchos padres en estas situaciones con recetas saludables que fáciles de preparar.

Una de las más sencillas consiste en preparar una mermelada de cualquier sabor y seguir estos pasos, para darles lo que piden, algo duce, pero casero y saludable, que ha publicado ve.It. Sólo se necesitan estos ingredientes 250 gramos de mermelada, por ejemplo, de naranja; 12 gramos a agar-agar, una gelatina de origen vegetal derivada de algas rojas, y 230 ml. de agua. Y desde que nos ponemos manos a la obra, en unos 20 minutos tendremos preparada nuestra "solución" al problema, que les encanta a todos los niños.

Para realizar esta receta, lo primero es poner el agar-agar en una cacerola pequeña y cúbrelo con agua fría. Déjalo reposar 15 minutos para que se hinche y, mientras tanto, tritura la mermelada (preferiblemente sin semillas, como la naranja, fresa o grosella) con una licuadora hasta que quede suave.

Después, pon a calentar la olla con el agar-agar a fuego medio y deja que hierva. Luego, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante aproximadamente un minuto y vierte la mermelada machacada en la olla, llévela nuevamente a ebullición y cocínala a fuego lento durante cuatro minutos.

Ya sólo queda verter la masa resultante en el molde, procurando que la capa no supere los 2 cm. Deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente durante una hora y luego colócala en el refrigerador para que cuaje por completo.

Para presentársela a los niños de una manera más atractiva, corta la mermelada congelada en cubos de unos 2×2 cm. Como propuesta aficional, si lo deseas, puedes espolvorearla con coco rallado para darle más sabor. Y a servir.