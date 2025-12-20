Ésta será tu salvación, en sólo 20 minutos, muy saludable cuando los niños te pidan dulces

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ésta es un receta que evita aditivos dañinos y ofrece un producto natural que le encantará a tus hijos.

Susana Pérez de Pablos
Cubitos de gelatina de mermelada y panacota.Getty Images/500px

Cuando los niños piden algo dulce pueden ser muy insistentes y resulta complicado quitarles esta adicción de golpe, negándoselo. Para ello hay que seguir unas pautas nutricionales acompañados de un especialista, pero, mientras, hay algunas soluciones que pueden a salvar a muchos padres en estas situaciones con recetas saludables que fáciles de preparar.

Una de las más sencillas consiste en preparar una mermelada de cualquier sabor y seguir estos pasos, para darles lo que piden, algo duce, pero casero y saludable, que ha publicado ve.It. Sólo se necesitan estos ingredientes 250 gramos de mermelada, por ejemplo, de naranja; 12 gramos a agar-agar, una gelatina de origen vegetal derivada de algas rojas, y 230 ml. de agua. Y desde que nos ponemos manos a la obra, en unos 20 minutos tendremos preparada nuestra "solución" al problema, que les encanta a todos los niños. 

Para realizar esta receta, lo primero es poner el agar-agar en una cacerola pequeña y cúbrelo con agua fría. Déjalo reposar 15 minutos para que se hinche y, mientras tanto, tritura la mermelada (preferiblemente sin semillas, como la naranja, fresa o grosella) con una licuadora hasta que quede suave.

Después, pon a calentar la olla con el agar-agar a fuego medio y deja que hierva. Luego, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante aproximadamente un minuto y vierte la mermelada machacada en la olla, llévela nuevamente a ebullición y cocínala a fuego lento durante cuatro minutos.

Ya sólo queda verter la masa resultante en el molde, procurando que la capa no supere los 2 cm. Deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente durante una hora y luego colócala en el refrigerador para que cuaje por completo.

Para presentársela a los niños de una manera más atractiva, corta la mermelada congelada en cubos de unos 2×2 cm. Como propuesta aficional, si lo deseas, puedes espolvorearla con coco rallado para darle más sabor. Y a servir.

