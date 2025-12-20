Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jean-Christophe, agricultor propietario de tres edificios fotovoltaicos: "No había nada en la granja"
Sociedad
Sociedad

Jean-Christophe, agricultor propietario de tres edificios fotovoltaicos: "No había nada en la granja"

Tiene una producción estimada de 390.000 kilovatios hora al año.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Imagen de archivo de una instalación de energía fotovoltaica.
Imagen de archivo de una instalación de energía fotovoltaica.Getty Images

Jean-Christophe Gallard, agricultor de cultivos extensivos en la localidad francesa de Trayes, en el departamento de Deux-Sèvres, ha encontrado en la energía solar una oportunidad para modernizar su explotación sin asumir riesgos financieros. 

Según recoge un medio local, Gallard describe que “no había nada en la granja”, al recordar el punto de partida de un proyecto que hoy se traduce en tres edificios fotovoltaicos integrados en su actividad agrícola y pensados también como inversión de futuro.

La historia comenzó en 2019, cuando la empresa Triangle Énergie le presentó la posibilidad de construir naves agrícolas equipadas con paneles solares. En aquel momento, la explotación de Gallard, con 205 hectáreas dedicadas a cultivos a gran escala, carecía de infraestructuras modernas para el almacenamiento de maquinaria y productos. 

Ahora, cuenta con un primer edificio de 689 metros cuadrados y dos más de 493 metros cuadrados cada uno, cuya entrega está prevista para noviembre de 2024. En conjunto, estas instalaciones inyectan a la red eléctrica una producción estimada de 390.000 kilovatios hora al año.

Ninguna inversión económica

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es que el agricultor no ha tenido que realizar ninguna inversión económica. Gallard es propietario del terreno y utiliza los edificios, pero la producción de electricidad pertenece a la empresa promotora. 

Triangle Énergie asume la financiación, la instalación y la explotación de los paneles, mientras el agricultor se beneficia del uso de las construcciones sin recurrir a préstamos bancarios. “Hoy me compro un equipo nuevo y evito un crédito”, explica.

Nuevos planes

Aunque no recibe ingresos directos por la electricidad ni cobra un alquiler por el terreno, Gallard destaca la visión a largo plazo del acuerdo, basado en un arrendamiento enfitéutico de 30 años. Sin sucesor previsto para la explotación, ve en estas naves un activo que algún día podrá revender. “Tarde o temprano revenderé algo que no he pagado. Puede ser una buena ganancia”, afirma.

Además, la existencia de estos edificios abre nuevas perspectivas para la granja. El agricultor ya planea la construcción de un secadero de maíz, un proyecto que no se habría planteado sin contar con estas infraestructuras. “Sin edificios, no hay proyecto”, resume.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 