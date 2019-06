La transgresora artista que cambió el concepto de obra de arte

La revisión de la historia del arte es una asunto prioritario a día de hoy, especialmente cuando se trata de poner en valor el trabajo de muchas artistas que, de una forma u otra, se encuentran invisibilizadas, ninguneadas e incluso borradas. También merece revisión la rectificación de los errores cometidos en la autoría de obras catalogadas y adjudicadas,y una difusión suficiente para que sea un hecho reconocido. Se da la circunstancia que por lo general esos errores corresponden a nombres de mujeres artistas.

En este sentido, cabe destacar la figura de Elsa von Freytag-Loringhoven, más conocida como La baronesa Elsa, una mujer que según las últimas investigaciones debe considerarse como la autora de La Fuente, el objeto que en 1917 fue capaz de cambiar el concepto de obra de arte y plantear cuestiones definitivas como: ¿Qué es en realidad el arte? ¿Quién dice si un objeto es arte o no lo es? La Fuente se sitúa en el momento histórico que supuso el arranque del arte conceptual, por lo que en el 2005 fue valorada como la obra de arte más influyente del siglo XX, por delante de Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso; así lo decidió un comité de personas expertas creado para ese fin.

Para Irene Gammel -biógrafa de la artista y profesora de la Universidad Ryerson de Toronto- la elección de un objeto ordinario como pieza de arte corresponde sin lugar a dudas a la estética con la que la baronesa trabajaba en aquellos momentos y está fechado que ese mismo año el artista francés Marcel Duchamp le contó en una carta manuscrita a su hermana Suzanne, que una amiga de Filadelfia le había enviado un urinario para que lo presentara en la Exposición de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, en la que formaba parte del jurado:

Una de mis amigas, bajo el seudónimo masculino R. Mutt, ha mandado a la exposición un urinario de porcelana como si fuera una escultura. No es para nada indecente. No había ninguna razón para rechazarlo. Pero el jurado ha decidido no exponer semejante cosa. He presentado mi dimisión y seguro que se hablará de ello en Nueva York. Me gustaría hacer una muestra con la gente que haya sido rechazada por la Sociedad de los Artistas Independientes, aunque sería un poco redundante. Además, el urinario estaría solo.

Después del rechazo por parte de la Sociedad, la pieza de porcelana se perdió y de aquél episodio sólo quedó una fotografía realizada por Alfred Stieglitz que se publicó en la revista dadá The Blind Man. Parece probable que al reaparecer el urinario en 1935 fue André Bretón el primero en atribuirla a Duchamp quien no sólo no lo desmintió, sino que empezó a producir réplicas. Es cierto que había afirmado en alguna ocasión que no se trataba de una obra suya, pero nunca mencionó a Elsa von Freytag-Loringhoven como la verdadera autora. Por el contrario, siempre jugó con la intencionalidad de que nadie daría crédito a tal afirmación, ya que Marcel también fue conocido por ser un personaje muy dado al escándalo y dueño de un carácter provocador..