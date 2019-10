La venganza de un Estado perdedor

PAU BARRENA via Getty Images

PAU BARRENA via Getty Images Independentistas movilizados este lunes tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo.

Hay dos episodios en la historia reciente de Catalunya y de España que, dentro de unos años, ayudarán a entender por qué una parte sustancial de la sociedad catalana “desconectó” definitivamente con el Estado. El primero fue el 1 de octubre de 2017, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil reprimieron duramente a ciudadanos pacíficos que depositaban su voto en las urnas que el Estado había sido incapaz de encontrar, a pesar de invertir todos sus esfuerzos en ello. El segundo llegó ayer, con la desproporcionada sentencia que condena a entre nueve y trece años de cárcel a los líderes independentistas por sucesos “tan graves” cómo haber impulsado manifestaciones, haber organizado un referéndum o haber permitido el debate parlamentario. La falta de comprensión, flexibilidad y visión del Estado en su conjunto para abordar el conflicto catalán se ilustran perfectamente en ambos episodios: represión, castigo y venganza donde debería haber diálogo, seducción y generosidad.

La dura y cruel sentencia supone la confirmación de la desconexión para esta parte de la sociedad catalana, imposible de cuantificar en cifras o porcentajes por su transversalidad, pero que constituye una pieza fundamental en el conjunto de su plural población. No se trata sólo del independentismo convencido, que ya hace un cierto tiempo que abandonó cualquier relación sentimental con España, sino de otra parte significativa de Catalunya, no necesariamente independentista, que no logra entender el revanchismo y la venganza que practica el Estado y la falta de liderazgo que caracteriza a los líderes políticos españoles para resolver algo que sólo puede encauzarse por la vía del diálogo y la negociación.

La sentencia causa dolor, ya que condena a personas pacíficas a unas penas injustas, desproporcionadas y exageradas. Supone una humillación sin paliativos e ilustra la sed de venganza de un Estado enfermo, que sólo sabe imponerse a través de la cultura de la autoridad y la sumisión. Pero al mismo tiempo, también provoca rabia e impotencia, tanto entre los que no esperaban nada de los magistrados del Supremo –a tenor de la manera en que la Justicia ha llevado a cabo este proceso– como entre los que guardaban una cierta esperanza en que el veredicto se hubiese elaborado en el contexto político y social en el que resulta imprescindible enmarcar los hechos. Entre la desobediencia que caracterizó a los líderes del procés (y que probablemente fuera motivo de inhabilitaciones) y la sedición dictada por la sentencia, con altas penas de cárcel, se ha escrito un relato que tiene un objetivo justiciero. España perseguida, una vez más, por los fantasmas de su historia.