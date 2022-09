‘La voluntad de creer’ o ¿hay algún creyente en la sala?

Pablo Messiez estrena la Voluntad de creer en las Naves del Español en el Matadero de Madrid y no falta nadie. Ni siquiera le falta el público que está llenando la sala día sí y día también. La razón, todos quieren participar del milagro real que se pone en escena. Y del milagro figurado, el que esta obra se lleve a cabo frente a un público descreído y con su beneplácito cuando habla de creer. De ser creyente.

La embarazada siente que su cuerpo rechaza al bebe y que el bebe no quiere nacer. Presiente que algo malo va a pasar con él porque ni su cuerpo ni ella lo quieren. Qué es lo que pasa con la madre y con el bebe debe dejarse sin decir. No hay que descubrir el discurrir de la trama.

Sin embargo, no hay que dejar de presentar el resto de los personajes. La hermana poeta borracha y soltera, y por la que el pueblo no presenta ningún interés porque ¿para qué sirve la poesía en ese o en cualquier otro mundo? La otra hermana parapléjica, perteneciente a esa realidad más realidad que lo real. El hermano, lector de Kirkegard, que se muestra un poco más para allá que para acá, creyéndose un profeta. Y, por último, un médico que no pertenece a la familia pero que les asiste. Un médico que vive de la evidencia científica y biológica.