Las tonterías también infestan los libros

Si no has leído el artículo original del filósofo italiano Nuccio Ordine, has de saber que critica, de forma inmisericorde y con bastante razón, la fiabilidad de Internet, aunque cabe añadir que los libros también están plagados de imposturas, de especulaciones salvajes y de argumentos inconsistentes; la epidemia que aqueja a Internet afecta al papel por igual y esta devaluación de la cultura puede dañar el futuro de la democracia. He aquí mi respuesta a Ordine:

Desacralizar el libro

Durante las numerosas lecturas que he llevado a cabo en los últimos años, muchos autores arremeten contra Internet con el mismo lamento: ¿Por qué la cultura impresa agoniza y la digital triunfa? No es fácil responder de manera persuasiva, máxime cuando un filósofo como Nuccio Ordine, a quien he leído con admiración y he oído en conferencias, ha llevado a cabo una encendida defensa de las humanidades en libros como La utilidad de lo inútil.

Aun con todo, suelo dialogar sobre la crisis del humanismo con personas de diversas generaciones a partir de un caso concreto. Les sugiero que se imaginen a un compañero que quiera estudiar filosofía mediante la lectura de algunos libros (por hablar de una materia que imparto y que por tanto me es muy querida, aunque podrían valer muchos otros ejemplos): ¿cómo conseguirá distinguir los centenares de libros de filosofía donde escasean el rigor, la claridad o la modestia (en ocasiones de forma indecorosa) de los que, por el contrario, contienen argumentos razonables y explicaciones comprensibles? ¿Cómo elaborará rutas de lectura sensatas que le ayuden a avanzar en círculos virtuosos en lugar de quedar anegado por libros y libros de vacuidad intelectual?

La navegación segura por las procelosas aguas de la cultura impresa requeriría una suerte de certificado de fiabilidad que hoy, en Europa, solo proporcionan algunas editoriales. Lo mejor, para aquellos que quieran aprender, es abandonar el mito del buen autodidacta y recurrir a la formación reglada (la hay muy mala, pero el filtro de los estudios superiores sigue siendo la experiencia más cercana a una garantía).