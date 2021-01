Leiva rectifica tras la polémica: "Estoy convencido de que lo más responsable es vacunarse"

“Ustedes me disculpen por no haber tenido un pensamiento ejemplar al toque y por tomarme el tiempo para reflexionar sobre ello. Por lo que veo, a nadie más le sobrevoló esa duda. A mí sí”, escribe a quienes le criticaron, entre los que se encuentran profesionales sanitarios.

El intérprete, exlíder de la banda Pereza, dice que “como en otras tantas ocasiones mis contradicciones son esenciales para armarme una opinión y llegar a una conclusión más o menos certera”. “Ya sé que no corren tiempos de asumir contradicciones y menos públicamente”, reconoce.

Después carga contra la prensa y felicita el año nuevo.

Esta es la transcripción textual de las preguntas y las respuestas que dio Leiva junto a Joaquín Sabina a Esquire:

Periodista: ¿Os vacunaréis cuando se pueda?

Leiva: Yo no. Prefiero convivir con esto como he convivido con la gripe y otras cosas. No me veo funcionando como un conejillo de indias. No.

Sabina: Yo sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola.

Periodista: ¿Qué os parecen las teorías conspiranoicas de Miguel Bosé y de Bunbury sobre este tema?

Sabina: Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta.

Leiva: Hace poco estuve con Bunbury comiendo. Es un tipo al que admiro y que me encanta. Pero yo prefiero escuchar a los científicos. No comparto esa línea de pensamiento.