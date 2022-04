Lo ocurrido en este panel de 'La ruleta' no había pasado en 16 años de programa

El concurso ha aportado las letras R, S, F Y y O y la concursante ha elegido la N, la C y la D y como vocal la A. Y lo que ha sucedido después es historia de la televisión.

“Me lo voy a tomar con tranquilidad, porque yo creo que en los 16 años no ha pasado nunca esto”, ha añadido el presentador. Y ha apostillado: “Nada de ir corriendo, me voy a quedar un ratito viendo el panel así. Nunca ha pasado esto y, cuando no pasa algo en 16 años, hay que disfrutarlo y vivirlo”.