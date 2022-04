Lobato niega la responsabilidad de su padre en los contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid

Europa Press News via Getty Images

Lo ha hecho en unas declaraciones posteriores a la sesión de control a Díaz Ayuso, que se ha hecho eco de una publicación de OK Diario, donde se responsabilizaba a Lobato padre de la autorización del contrato millonario para la adquisición de cubrebocas para el Ayuntamiento.

“Yo tengo un padre abogado, pero quien se ha llevado más de un cuarto de millón de euros es el hermano de la presidenta que debería dar explicaciones y no tratar de desviar la atención con mentiras tan burdas”

Tras no poder tomar la palabra por alusiones en el pleno, luego se ha extendido ante la prensa para aclarar que la funeraria no era la encargada de tramitar los contratos: “La presidenta conoce la decisión que tomó el PP en el Ayuntamiento: Que la empresa funeraria pagara los importes de esos contratos de emergencia pero que fuera el Ayuntamiento quien los tramitara para evitar que esos contratos pasaran por los servicios jurídicos de la funeraria donde trabaja mi padre”.

Su padre estaría “encantado” de ir a la comisión de investigación

“Yo tengo un padre abogado, pero quien se ha llevado más de un cuarto de millón de euros es el hermano de la presidenta que debería dar explicaciones y no tratar de desviar la atención con mentiras tan burdas (...) No aparece la firma de mi padre en ninguno de los contratos que tiene que ver con los de emergencias. La funeraria no tramitó ninguno de esos contratos para evitar que mi padre y el resto de técnicos tuvieran que informar”, ha insistido.