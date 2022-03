Así son los civiles que están defendiendo Ucrania

Zhaglo se alistó por advertencia de un amigo de Donetsk, que tuvo que trasladarse a Kiev después de que los separatistas prorrusos tomaran su ciudad en 2014. “Si estalla algo, me presentaré a filas y estaré lista para seguir las órdenes”, asegura. “Toda mi familia está aquí. No tenemos otro sitio al que ir, y no deberíamos tener que irnos a ningún sitio. Este es mi país, nací aquí y quiero estar preparada para defenderlo”.