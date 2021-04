Los epidemiólogos desmontan el discurso triunfalista de Madrid en la pandemia

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images Una terraza del centro de Madrid, durante la Semana Santa.

“Ves las terrazas llenas, los restaurantes llenos, gente que va y viene, y dices: ‘Bueno, todo está bien’. Pero todo está bien si no miras las otras cifras”.

Esto es lo que piensa Pilar Serrano, secretaria de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, cada vez que trata de analizar la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Y entonces se siente “perpleja”.

A falta de cuatro semanas para que se celebren las elecciones autonómicas en la comunidad, el CIS ha publicado este lunes una encuesta en la que desvela que para tres de cada cuatro madrileños, la gestión de la pandemia influirá “mucho” o “bastante” a la hora de votar. Y frente a un 43% que la tacha de “mala” o “muy mala”, más de un tercio de los encuestados (un 36%) considera “buena” o “muy buena” la gestión madrileña de la crisis. No hay más que bajar a la calle para escuchar el argumento de que Madrid no lo ha hecho tan mal, ya que sin cerrar la economía, no tiene unos datos epidemiológicos tan ‘malos’.

Las réplicas al discurso triunfalista

Algo así es lo que dan a entender sus autoridades sanitarias cuando cada semana sacan pecho de las medidas que aplican (principalmente cierres perimetrales de zonas básicas de salud) mientras denostan las que acuerdan el resto de comunidades en el Consejo Interterritorial (como el cierre perimetral de las regiones en Semana Santa). Y ese tono triunfalista se desprende también del artículo Dando la vuelta a las cosas durante la segunda ola, publicado en The Lancet en febrero y firmado, entre otros, por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 Antonio Zapatero y por el director general de coordinación sociosanitaria Francisco Javier Martínez Peromingo.

Muchos epidemiólogos no sólo no comparten la visión de que Madrid diera bien la vuelta a la segunda ola, sino que una quincena de ellos ha contrastado —y desmontado— el análisis de Zapatero, y ha escrito a The Lancet para que quede constancia. La revista científica ya ha publicado cinco réplicas al escrito del viceconsejero.