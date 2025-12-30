Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán a los 79 años

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán fue diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años.

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a EFE fuentes del PSOE.

Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años de diputado.

Ligado al sector 'guerrista', en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.

De responsable de finanzas a Defensor del Pueblo: "Hizo país, hizo partido"

Destacado responsable de finanzas del PSOE, intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha dejado una dedicatoria y ha mostrado su pésame en su cuenta oficial de X: "Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido".

En redes sociales se han sucedido los pésames y las muestras de afecto de compañeros socialistas, como el presidente catellanomanchego, Emiliano García Page, quien lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado Eduardo Madina.