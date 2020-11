La luz azul es un problema pero no es tan peligrosa como se cree

Por eso los filtros para las gafas o las cremas que protegen contra esta luz son cada vez más populares, aunque no hay consenso en que estos productos sean realmente efectivos. También hay voces científicas que señalan que el riesgo al que nos exponemos es mínimo porque la cantidad de luz que emiten las pantallas de móviles, ordenadores o tabletas no es tan elevada como para causar problemas graves.

¿Qué es la luz azul?

La luz azul, próxima a la violeta, no sólo la emiten fuentes artificiales, también se hace desde fuentes naturales, principalmente el sol. Dentro de las artificiales, además de las luces LED de las pantallas, los tubos fluorescentes también desprenden luz azul.

¿Tiene consecuencias negativas para la visión?

Según la Sociedad Española de Oftalmología , “la luz de las pantallas no afecta a los ojos ni provoca ceguera”. Todavía no existen estudios concluyentes que demuestren que el uso diario de las pantallas pueda ser perjudicial en este aspecto. “Esta luz entra en el ojo de manera natural, sea tanto luz azul del sol como luz azul de las pantallas”, explican en un artículo .

¿Son necesarios los filtros de luz azul en las gafas?

A pesar de que este tipo de filtros para proteger la retina son cada vez más populares, todavía no existen estudios clínicos claros al respecto que confirmen la degeneración macular y el peligro para la visión después de un uso prolongado de ordenador, móvil o tableta.

La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP) , que se encarga de analizar los límites de radiación óptica a los que está expuesto el ojo, ha sentenciado que el riesgo ocular es bajo. El nivel de emisión de luz azul desde las pantallas más habituales en el uso diario es 100 veces más bajo que el que se consideraría potencialmente perjudicial para la salud.

¿Y en los dispositivos?

¿Qué efectos tiene en la piel?

“Está probado científicamente que la luz azul acelera los procesos de estrés oxidativo a través de la formación de radicales libres, responsables del envejecimiento de la piel”, explica Marta Barrero, farmacéutica, experta en dermocosmética y codirectora del centro de belleza The Secret Lab.

¿Funciona la cosmética específica contra la luz azul?

Para Barrero no deberíamos darle tanta importancia ni “obsesionarnos”. “Los daños no son comparables a los que producen los rayos UV”, explica la farmacéutica, que recomienda utilizar productos de dermocosmética con antioxidantes como la vitamina C.