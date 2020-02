'Maldita feminista', valiente librepensadora

Crítica con el uso del feminismo como herramienta política al servicio de gobiernos y partidos, reivindica un movimiento más plural y, sobre todo, más honesto. Dura con aquellos y aquellas que hacen un feminismo pop, de pancarta y panfleto para conseguir más votos, pero que luego silencian las voces de mujeres que disienten de su pensamiento hegemónico. Loola piensa por sí misma y, francamente, en un mundo abonado a modas, hashtags y memes se agradece que alguien te remueva de la silla, te plantee dilemas que antes ni se te pasaban por la imaginación, se agradece alguien que te recuerde que el pensamiento está vivo, que el feminismo es una herramienta de transformación social y de liberación. Se agradece que te pongan enfrente del espejo y te hagan revisar tu pensamiento.

“La maldad existe y no entiende de sexos. Sí, hay hombres malos y tipos genuinos. Sí hay mujeres que te salvan la vida y otras que están esperando como hienas a que te tropieces. Y sí, sí, sí: el feminismo no es una cárcel de pensamiento. Detrás del nosotras no estamos todas”. Maldita feminista es un texto de imprescindible lectura para todos aquellos y aquellas feministas que estén dispuestos a revisar sus tesis o, al menos, a cuestionarse la inercia de los movimientos hegemónicos. Un libro en el que se es implacable con el machismo y con la violencia contra la mujer, y al mismo tiempo un texto que aborrece la mojigatería, la criminalización del deseo o la persecución de las fantasías sexuales de las mujeres. Maldita feminista es un manual de pensamiento, una obra creada apostando por el rigor y la documentación, inusual en estos tiempos de redes sociales y flores de un día. No dejéis de leer a Loola Pérez, una maldita feminista, una mujer libre y librepensadora. Un torrente de ideas, de pensamiento, de reflexión, de irreverencia. Un soplo de aire fresco en este mundo de lo políticamente correcto en el que pareciera que estemos caminando inevitablemente a una parálisis y muerte del pensamiento. Maldita Feminista te devuelve al mundo de los vivos, que no es poco.

‘Maldita feminista’, de Loola Pérez (Seix Barral)