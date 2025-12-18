Lucía, médica, sobre dormir en las guardias de 24 horas: "No hay descanso asegurado ni regulado"

Una joven médica, Lucía, ha puesto voz a una realidad poco conocida por gran parte de la sociedad. Se trata del agotamiento extremo al que se enfrentan muchos profesionales de la sanidad. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @dr.lugoiri, lanza una pregunta tan directa como inquietante: “¿Queremos médicos zombies operando a nuestros familiares?”.

La profesional reconoce que sabía que existían las guardias de 24 horas, pero no imaginaba que fueran “tan duras” ni que el descanso estuviera tan poco regulado. Según explica, dormir durante una guardia no está garantizado en ningún momento y depende, casi exclusivamente, de que "el busca se calle”.

Una rutina agotadora

La jornada comienza con el pase de pacientes y continúa, si es día laborable, con planta y consultas. En caso de festivo, se entra directamente en modo guardia. A partir de ahí, el ritmo no afloja. Las comidas llegan tarde y solo si la situación lo permite. “Comemos sobre las tres si no estás operando, claro, y si no, cuando termines”, explica.

Por la tarde, la actividad se reparte entre urgencias, quirófano y pacientes ingresados, tres frentes abiertos al mismo tiempo. Además, subraya que no existe un cirujano dedicado exclusivamente a urgencias, por lo que las esperas son inevitables. “Si esperas, es porque estamos salvando otra vida y no podemos clonarnos”, señala.

Operar de madrugada

La noche no supone un alivio. Cenar tampoco está asegurado y, en muchos casos, dormir es directamente imposible. “No hay descanso asegurado ni regulado”, insiste. La médico revela que en más de la mitad de sus guardias ha tenido que operar de madrugada junto a un equipo que llevaba más de 20 horas seguidas en pie y trabajando.

Para ella, igual que para muchos profesionales, es una situación que considera especialmente alarmante si se tiene en cuenta la responsabilidad que implica. “Tu vida está en nuestras manos y nosotros estamos agotados”, advierte.

Diferencia entre compañeros

Uno de los aspectos que más le llama la atención es la diferencia de trato con respecto a otros profesionales sanitarios. Durante una sola guardia médica, asegura, pasan hasta cuatro turnos de enfermería y auxiliares, cuyos horarios son de 8 o 12 horas como máximo.

Señala que los horarios de sus compañeros son “como debe ser”, ya que son trabajos físicos, mentales y de alta responsabilidad que requieren descansos para no poner vidas en riesgo. Mientras tanto, los médicos encadenan más de 24 horas seguidas de trabajo, sin descanso asegurado, al menos cinco veces al mes.