Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lucía, médica, sobre dormir en las guardias de 24 horas: "No hay descanso asegurado ni regulado"
Sociedad
Sociedad

Lucía, médica, sobre dormir en las guardias de 24 horas: "No hay descanso asegurado ni regulado"

"No podemos clonarnos".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Profesional médica asiática sentada en una silla
Profesional médica sentada en una sillaGetty Images

Una joven médica, Lucía, ha puesto voz a una realidad poco conocida por gran parte de la sociedad. Se trata del agotamiento extremo al que se enfrentan muchos profesionales de la sanidad. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @dr.lugoiri, lanza una pregunta tan directa como inquietante: “¿Queremos médicos zombies operando a nuestros familiares?”.

La profesional reconoce que sabía que existían las guardias de 24 horas, pero no imaginaba que fueran “tan duras” ni que el descanso estuviera tan poco regulado. Según explica, dormir durante una guardia no está garantizado en ningún momento y depende, casi exclusivamente, de que "el busca se calle”.

Una rutina agotadora

La jornada comienza con el pase de pacientes y continúa, si es día laborable, con planta y consultas. En caso de festivo, se entra directamente en modo guardia. A partir de ahí, el ritmo no afloja. Las comidas llegan tarde y solo si la situación lo permite. “Comemos sobre las tres si no estás operando, claro, y si no, cuando termines”, explica. 

Por la tarde, la actividad se reparte entre urgencias, quirófano y pacientes ingresados, tres frentes abiertos al mismo tiempo. Además, subraya que no existe un cirujano dedicado exclusivamente a urgencias, por lo que las esperas son inevitables. “Si esperas, es porque estamos salvando otra vida y no podemos clonarnos”, señala. 

Operar de madrugada

La noche no supone un alivio. Cenar tampoco está asegurado y, en muchos casos, dormir es directamente imposible. “No hay descanso asegurado ni regulado”, insiste. La médico revela que en más de la mitad de sus guardias ha tenido que operar de madrugada junto a un equipo que llevaba más de 20 horas seguidas en pie y trabajando. 

Para ella, igual que para muchos profesionales, es una situación que considera especialmente alarmante si se tiene en cuenta la responsabilidad que implica. “Tu vida está en nuestras manos y nosotros estamos agotados”, advierte.

Diferencia entre compañeros

Uno de los aspectos que más le llama la atención es la diferencia de trato con respecto a otros profesionales sanitarios. Durante una sola guardia médica, asegura, pasan hasta cuatro turnos de enfermería y auxiliares, cuyos horarios son de 8 o 12 horas como máximo. 

Señala que los horarios de sus compañeros son “como debe ser”, ya que son trabajos físicos, mentales y de alta responsabilidad que requieren descansos para no poner vidas en riesgo. Mientras tanto, los médicos encadenan más de 24 horas seguidas de trabajo, sin descanso asegurado, al menos cinco veces al mes

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 