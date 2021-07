"No son molinos, mi señor, son gigantes": cuando quieren plantar eólicos delante de tu casa

La de Esperanza no es la única explotación ganadera que se vería afectada por la instalación de los aerogeneradores. “Es necesario, porque es bueno para el mundo, pero no a 500 metros de la casa”, argumenta María del Carmen Caamaño. Ella tiene cerca de un centenar de ovejas y explica que el prado en el que pacen está a 200 metros de una de las localizaciones de los molinos.

“La oveja no es un animal que tenga miedo, particularmente ellas tienen pánico y se estresan con nada”, detalla. Cuando se le pregunta si es capaz de visualizar una infraestructura de ese tamaño al lado de su hogar sentencia rotunda “no me lo imagino, pero porque no lo voy a permitir, cogeré mi maquinaria, la pondré en el sitio y que llamen a quien llamen, mientras no me quiten será un día más que [los molinos] no van a estar ahí”.