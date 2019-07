Muere Arturo Fernández a los 90 años

El actor Arturo Fernández ha muerto esta noche a los 90 años, según ha informado su mujer esta mañana a Nueva España. El asturiano se encontraba ingresado en un centro hospitalario de Madrid desde hacía unos días y su estado de salud era delicado. Su cuerpo será velado en el Teatro Amaya, donde se instalará a lo largo de este jueves la capilla ardiente.

No era la primera vez este año que Fernández era ingresado. El pasado mes de abril, el actor fue operado de urgencia del estómago y tan solo dos semanas después, sufrió una fractura en la pierna tras una caía.

Estos incidentes le obligaron a interrumpir la gira en la que entonces estaba inmerso y que le llevaba a las tablas para protagonizar Alta seducción, una obra escrita por él mismo hace tres décadas.

El una entrevista publicada en ABC en 2013, el actor contestó de esta forma sobre una posible retirada: “Lo más parecido que conozco es el término júbilo, y eso es lo que siento, sobre todo cuando me subo a un escenario y veo cómo el público disfruta y se ríe. Creo sinceramente que quien te jubila es el público, no uno mismo. Hay que tener la sensibilidad de saber cuándo ya no gustas, y entonces retirarte. Siempre y cuando se tenga buena salud, y yo tengo la inmensa fortuna de tener una salud de hierro”.

Una trayectoria entre la televisión, el cine y el teatro

Un joven Fernández comenzó como figurante en el cine, aún cuando no tenía decidido dedicarse a la interpretación y recién llegado a la capital. “Cuando tenía 18 años mi madre se marchó a Francia para estar con mi padre. Mi querido Gijón, mi querida Asturias tenía muy pocas oportunidades que ofrecer a un joven como yo, sin oficio ni beneficio, que apenas había acabado sus estudios elementales. Yo quería ser algo pero ciertamente no sabía qué. Me vine a Madrid con 19 años y detrás de una mujer, con 300 pesetas que me habían podido dar entre mi madre y mi tía Iluminada… Y la vocación me encontró a mí: un asturiano, ayudante de dirección, que conocía las penurias económicas que pasaba me ofreció intervenir como extra en una película, después en otra y luego en otra. Enseguida comprendí que había encontrado mi camino”, contó en una entrevista.

Precisamente, sus primeros papeles fueron en películas de Rafael Gil en los años 50 y no tardó más de una década en tener en sus manos los primeros libretos como protagonista, a las órdenes de Julio Coll, a quien recordaba como su “maestro cinematográfico”.