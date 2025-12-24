Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Arturo Pérez-Reverte hace un símil histórico con lo que pasa en España y las respuestas son para verlas
Arturo Pérez-Reverte hace un símil histórico con lo que pasa en España y las respuestas son para verlas  

Lío en X tras su última publicación.

Daniel Pueblas Lara
El escritor Arturo Pérez-Reverte, en la presentación de 'Revolución' el 3 de octubre de 2022.

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a ser protagonista después de su última publicación en la red social X. Como es habitual, las opiniones del escritor han dado lugar a todo tipo de respuestas entre sus seguidores y sus detractores. En esta ocasión, el autor de Alatriste ha hecho un símil histórico que coincide con la resaca de las elecciones en Extremadura.

Pérez-Reverte es un gran conocedor de la cultura clásica, y ha tirado de una antigua costumbre romana para referirse a lo que pasa en España. "En la antigua Roma, cuando un emperador enloquecía de soberbia y crueldad, a veces su propia guardia pretoriana lo asesinaba", ha dicho en un mensaje de X. 

"No siempre el sucesor era mejor que él, pero al menos desaparecía del mundo un tirano. Y eso era un alivio para todos, aunque sólo fuese temporal", ha rematado el escritor. Sus palabras no han sentado bien a un buen número de usuarios de X, que han interpretado que Pérez-Reverte se refería a Pedro Sánchez, y le han contestado.

"Un académico haciendo apología del asesinato", ha dicho uno de ellos. Lejos de asumir por cierto lo que han insinuado algunos, Pérez-Reverte ha aprovechado para mandar un mensaje rotundo, y de paso, defenderse de las críticas.

"Con estos bueyes hay que arar"

"Con estos bueyes hay que arar", ha comentado en relación a varias respuestas a su mensaje original. En dichos mensajes, algunos usuarios le preguntan si está "insinuando un asesinato" o "incitando un magnicidio". Suposiciones que Pérez-Reverte ha desterrado de plano.

También hay opiniones que difieren enormemente de estas, y que aluden a la falta de "comprensión lectora" de los que critican al escritor y académico de la lengua. Pérez Reverte es una de las personalidades que más división provoca, especialmente por sus opiniones políticas. Y como él, tantos otros y tantas otras cuestiones.  

La polarización política de la sociedad española está en máximos. Así lo afirman diferentes estudios y expertos en esta materia. Según el Atlas de la Polarización en España, un 65% de la población española piensa que la sociedad está muy dividida.

En estas fechas, donde las reuniones con familia y amigos son constantes, la distancia ideológica que nos separa de nuestros allegados se suele hacer más evidente. Según el estudio citado anteriormente, cinco millones de españoles han roto con amigos o familiares el último año por motivos políticos.

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

