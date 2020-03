Muerte, soledad y despedidas ante el coronavirus

En estos siete años he acompañado a personas solas porque no tenían familia directa, porque estaban en situación de calle o, fundamentalmente, porque sus familiares directos no podían acompañarlas por la llamada crisis de los cuidados: familias en las que los trabajos, otras personas dependientes y un sistema sanitario que traslada a las personas moribundas o mayores a decenas de kilómetros de distancia de los domicilios habituales impiden cuidar a nuestros seres queridos como lo habíamos venido haciendo históricamente.

A esto hay que sumar desde hace unas semanas al COVID19. Este virus ha trastocado nuestras vidas de principio a fin. Nos ha aislado de tal forma que no podemos acompañar ni los nacimientos ni las muertes. Ni bienvenidas ni despedidas. Pero la diferencia entre el nacimiento y la muerte está en que, en la mayoría de los casos, las personas recién nacidas son acompañadas al menos por su madre. Las personas moribundas no. Y morir en soledad es muy duro. Muy, muy duro.

Nuestra cultura ha apartado a la muerte hasta de las conversaciones. Es por esto que llegamos al final de la vida sin prepararnos para morir, lo que suele provocar mucho miedo y, por ello, sufrimiento. Compartir nuestros miedos mitiga el sufrimiento, ayuda a enfrentarnos a la muerte de manera sosegada y entregarnos a ella en mayor paz. Y cuando ya no podemos o no queremos hablar, la presencia de otro ser humano reconforta y humaniza el proceso de morir.

En estos días he leído que una medida adoptada para hacer más llevadero el aislamiento de las personas ingresadas en los hospitales ha sido la gratuidad de las televisiones de los hospitales públicos. Estupenda iniciativa. Pero hay que ir más allá. Necesitamos herramientas que nos permitan seguir acompañando en la distancia: teléfonos, conexión a Internet, videocámaras... Herramientas que nos ayuden a que las personas moribundas sientan que no están solas, que no las dejamos solas. Que no van a morir solas.