Netflix o el narcoticidio colectivo.

Para los que pensaban que la propuesta sería aleatoria, y así tener la ocasión de vivir la emocionante sensación de salir de nuestra burbuja de filtros, nada más lejos de la realidad: un algoritmo (cómo no) selecciona ese “algo” basándose en nuestro historial de uso (cómo no). Por eso es un algo-ritmo, claro. No nos habíamos dado cuenta hasta ahora de que la primera parte de esa palabra contiene lo vacuo, lo frío, lo que no palpita: lo carente de humanidad.