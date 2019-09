Kristen Stewart denuncia cómo Hollywood quiso aleccionarla por ser bisexual

Ahora denuncia esa situación y el trato recibido en una entrevista con Harper’s Bazaar. “Cuando empecé a darme a conocer, gente de la industria me dijo claramente: ‘No se puede saber que eres lesbiana’. Yo no quiero trabajar con gente así”, asegura la actriz, novia de la guionista Dylan Meyer .

La actriz asegura que intentaron aleccionarla para continuar con su carrera de éxito, pero se negó. “Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela: ’Quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no las identifiques como una cita entre comillas de lesbianas, pero tampoco te debes identificar como heterosexual. Además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué demonios hago?”, apunta la intérprete para la que todo es confuso en Hollywood.

“Actualmente, la situación es distinta. La gente se acerca a ella atraída por esa sexualidad indefinida, queriendo hacer películas al respecto. ’Literalmente, la vida es un concurso de gran popularidad”, añade Stewart, que antes de su salida del armario mantuvo una relación de cuatro años con el actor Robert Pattinson (2009-2013).

En 2016 comenzó su noviazgo de dos años con la modelo Stella Maxwell, que le llevó a su confesión en el late show estadounidense. “Donald [Trump], si no te caía bien en el pasado, probablemente tampoco te caeré bien ahora porque, además de ser la invitada de Saturday Night Live, soy tan gay, tío”, dijo para luego llevarse una larga ovación.