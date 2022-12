“Nos daba una copita de licor y abusaba de nosotros”: abusos sexuales en el Valle de los Caídos

José G., por su parte, acusa a otro monje, T. B., que sí sigue vivo, tiene 86 años y reside en Madrid. “Era uno de nuestros vigilantes. Con la excusa de que me gustaban los sellos me llevó a su celda a enseñarme su colección, y allí me bajó la bragueta y empezó a toquetearme. Me quedé bloqueado, no sabía hacer, supongo que él iba a buscar una erección, me intentó masturbar, entre el shock y que para mí era una situación impensable, me empecé a enfadar, y me fui de allí de manera instintiva. Me dijo que no dijera nada a mis padres. Pero yo no fui el único. Era un internado donde estabas a su merced, lejos de tu familia. Pero con 12 y 13 años teníamos ya la sensación del bien y del mal, y de que teníamos que ser astutos para sobrevivir”, dice el testimonio que ha dado a El País. En aquellos tiempos, constata, con la Iglesia no se metía nadie, por eso es ahora cuando lo puede contar.