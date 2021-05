Nunca se había visto a Fernando Simón tan decepcionado: "No sé lo que va a pasar"

Fernando Simón ha empezado la rueda de prensa de este lunes más rotundo y enfadado que nunca. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dejado de un lado los datos y se ha mostrado muy apenado por las imágenes del pasado sábado en distintos puntos de España.

Pasadas las doce de la noche del sábado 8 de mayo, grandes grupos de jóvenes y no tan jóvenes salieron a la calle a celebrar el fin del estado de alarma en ciudades como Madrid, Salamanca, Barcelona y Sevilla.

El experto ha afirmado que es imposible saber cómo puede afectar esa fatídica noche al número de contagios de los próximos días.

“Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días, hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo, no lo sé. No sé ni yo, ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días”, ha señalado.

Sanidad ha notificado 13.984 positivos, lo que supone el menor dato en un lunes desde el 5 de abril, y 103 fallecidos desde el viernes. Además, la incidencia acumulada ha marcado su mínimo en un mes y se ha situado en 188. Unos datos en clara línea descendente y que ahora, por culpa de los irresponsables que salieron de fiesta el sábado, pueden estar en peligro.

Sobre si vamos a salir o no mejores de esta pandemia, Simón duda: “Como país entero vamos a salir mejores y muy reforzados, eso no quiere decir que todos vayamos a pertenecer a ese grupo. Siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos”.

El epidemiólogo ha afirmado que no está enfadado, que está “decepcionado”: “Estoy decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje y aunque no tengo todo el peso sobre la opinión de la población, desde luego, tengo un púlpito aquí que me da la visibilidad que no he utilizado bien”.

Simón ha añadido que “el mensaje no se ha transmitido como debía”: “No se lo he sabido transmitir a la población, tampoco a los medios y tampoco a los políticos”.