Por qué nos obsesionamos tanto con la cifra de muertes

Esa discrepancia de cifras se debe a que cada organismo utiliza un criterio distinto. La ONS se basa en la información de los certificados de defunción (que lleva un retraso de casi una semana), de modo que sus datos no están al día porque no representan a los que han muerto hoy. Por otro lado, el Gobierno suma las cifras de los hospitales, que ya de por sí tienen criterios independientes. Si un paciente de COVID-19 muere en su casa, no aparece en sus estadísticas.

¿Importa en realidad esta discrepancia de datos? A grandes rasgos, no mucho. Como científica, estoy acostumbrada a mirar las estadísticas de forma holística. No es bueno obsesionarse con datos individuales. Lo que a un científico le interesa es la perspectiva entera o, al menos, una perspectiva suficientemente amplia: la forma de la curva, no un punto concreto de esta.

Por eso mismo, muchos nutricionistas recomiendan que no te obsesiones con pesarte todas las mañanas, sino que compares tu peso de forma semanal y bases tu percepción del éxito o del fracaso según esas cifras, que son más fiables. Ha habido múltiples intentos de predecir la curva de contagios en todo el mundo y todas han acabado errando. Solo cuando la curva se muestre plana durante varios días seguidos podremos decir con mayor seguridad que estamos venciendo al virus.

No obstante, es de gran importancia que no pensemos que ya está hecho cuando lleguemos a ese punto, porque si abandonamos las medidas de distanciamiento social demasiado pronto, la curva simplemente volverá a dispararse. Va a ser necesario seguir alerta para mantener el virus bajo control, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras con los turistas.