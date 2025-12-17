Reino Unido regresará al programa Erasmus en 2027, según ha adelantado en exclusiva este martes el diario The Guardian. El anuncio se ha producido un día antes de que la UE y el Reino Unido cerrasen el Tratado sobre Gibraltar alcanzado hace seis meses. De esta forma, el Ejecutivo del líder británico, Keir Starmer, ofrecerá la oportunidad de que los jóvenes de su país pueda formarse en el extranjero.

Respecto al acuerdo con Gibraltar, el cual comenzó hace casi cuatro años tras el Brexit, tanto la UE como el país de Starmer han conseguido cerrar los textos legales que recogen los términos de la nueva relación del bloque con el territorio británico de ultramar.

"El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y el Reino Unido, antes de poder proceder con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo", ha destacado el portavoz comunitario a Europa Press, quien ha señalado que el texto legal se terminó el pasado día 12.

Algunos de los objetivos que persigue este acuerdo son "garantizar la prosperidad" de la región a través de la "eliminación de las barreras físicas" para la libre circulación de personas y mercancías entre ambas zonas, "preservando al mismo tiempo el espacio sin fronteras Schegen, el Mercado Único y la Unión Aduanera".

En cuanto al regreso del programa Erasmus en 2027, se estima que la matrícula baje hasta los 11.000 euros para un estudiante comunitario en una universidad británica, lo que significa una reducción de cerca del triple que lo que se destina en la actualidad, cuestión que muchos han celebrado, como es el caso del secretario de Estado británico para la Unión Europea.

"Incorporarse al Erasmus es una gran victoria para la gente joven, al romper barreras y ampliar horizontes. Asegura que todo el mundo, sea cual sea su procedencia económica o social, tiene la oportunidad de estudiar y realizar prácticas en el extranjero", ha señalado el mismo.

"Esto es algo más que viajar. Se trata de adquirir habilidades futuras, éxito académico y el acceso de la próxima generación a las mejores oportunidades posibles", ha agregado finalmente. La firma de este acuerdo supondrá la inyección de 650 millones de euros en 2027 del Reino Unido a Bruselas, con el objetivo de que los estudiantes puedan participar en el curso académico de 2027/2028.