La pareja de arquitectos que vive en una casa sin paredes de 35m² donde los muebles tienen un papel clave en el orden y distribución

Vivir en una casa pequeña es cada vez más habitual, especialmente en aquellos lugares en los que hay exceso de población, como es el caso de Tokio (Japón), donde proyectos como Somosomo House, ideados por los arquitectos Mayo Takato y Takeshi Odaki, comienzan a coger impulso.

La idea de esta iniciativa es sencilla. Construir varias minicasas de apenas 35 metros cuadrados, donde cada rincón aproveche de forma inteligente el espacio, a través de la eliminación de paredes y el techo suspendido, lo que posibilita alturas de hasta casi tres metros.

No solo eso, también hay otros trucos que pueden servir de gran utilidad para ahorrar espacio. Por ejemplo, colocar cajones ocultos para aislar el sonido o añadir cortinas para separar los dormitorios. También sirven de ayuda las literas, que pueden transformarse en un sofá o una cama cuando se necesite, tal y como cuentan los propios arquitectos, quienes residen en una casa de este tipo.

"Normalmente, un baño necesita espacio para acomodar el drenaje bajo el suelo y los conductos de ventilación por encima del techo, pero al dejar los conductos visibles y minimizar el espacio para las tuberías de desagüe, el diseño parece un mueble. A menudo, la gente se sorprende al encontrar un baño dentro", explica uno de los arquitectos a nevertoosmall.

Para ahorrar espacio en el hogar, otro truco es usar muebles multifuncionales, como los sofás (u otros muebles, como las camas) con almacenaje o doble fondo, mesas plegables, organizadores, colgantes o espejos y colores claros para maximizar cada rincón. Además, cabe destacar la importancia de mantener correctamente ordenado todo, pues también provoca la sensación de mayor tamaño.

Junto a estas ideas, también hay otras más creativas, como colocar estanterías debajo de las ventanas o bajo las escaleras (para aprovechar el hueco), apostar por la multifuncionalidad de los objetos o integrar un balcón o terraza dentro de la casa, para así ganar algunos metros extra.