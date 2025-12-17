Eufemismos, mentiras y un portazo a las ansias de paz de Trump: las claves del discurso de Putin a sus militares

Donald Trump insiste en que la paz entre Ucrania y Rusia está cerca. No lo demuestran los hechos, pero sí su insistente retórica. Entre las presiones a Ucrania para que acepte las condiciones y el canal abierto de par en par con las delegaciones de ambos países, EEUU tiene un discurso optimista... que no todos comparten. Empezando por Vladimir Putin, que este martes ha echado por tierra parte del relato trumpista sobre el potencial fin de la guerra.

Lo ha hecho en un discurso a sus altos mandos militares y con una buena dosis del lenguaje putinesco de los últimos años. Entre eufemismo y eufemismo, amenaza; entre mentira y mentira, advertencia.

Para Putin, que Europa y la OTAN avisen de una potencial y no lejana amenaza bélica rusa es "una mentira deliberada" a la par que un "disparate", que solo busca "meter el miedo en la cabeza a los ciudadanos europeos sobre un inevitable choque con Rusia [...] y aumentar cada vez más la histeria".

La respuesta de Putin a los mensajes que llevan semanas —sino meses— tanto la OTAN como la UE por las numerosas incursiones rusas en sus territorios busca volcar sobre Occidente la culpa de un potencial fracaso en las negociaciones de paz sobre Ucrania.

Así, ante sus generales, el presidente ruso ha dejado caer que ve "improbable" solucionar los problemas pendientes "por la vía pacífica" con la actual generación de líderes europeos.

No han faltado sus eufemismos de cabecera. La "operación militar especial" en referencia a la guerra iniciada en Ucrania en 2022, "los territorios históricos rusos" con los que habla de territorio de soberanía ucraniana o la "liberación" de localidades como falso sinónimo de la ocupación de nuevos enclaves en el país europeo.

Al respecto de los avances en Ucrania durante el último año, Putin ha presumido de haber "liberado" más de 300 localidades, aunque expertos independientes estiman en menos del 1 %, menos de 5.000 kilómetros cuadrados, el territorio ucraniano conquistado por Moscú, como matiza EFE.

Sin lugar a la modestia ni espacio para análisis que detallan la casi total paralización del frente en la guerra, para el líder ruso su ejército "mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente". Lo considera una consecuencia de ser unas fuerzas armadas "sin igual en el mundo" y capaz de superar a las de Ucrania, "que cuenta con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN".

Con todo, se ha abierto a la paz, pero a la suya, como ha venido defendiendo desde tiempo atrás. Porque, según su palabra, "la verdad es que Rusia siempre, en las circunstancias más difíciles, se ha esforzado hasta el final, allí donde había la más mínima posibilidad, por encontrar soluciones diplomáticas a las contradicciones y conflictos"

Entre recurso retórico y recurso retórico, no han faltado las mentiras directas. "No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022; fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por Occidente; en esencia, fue el propio Occidente quien inició esta guerra", ha asegurado ante sus gerifaltes militares, obviando la invasión decretada por él el 24 de febrero de 2022, siempre bajo la justificación de que eran 'los otros' los que estaban amenazando a Rusia, obligada a responder para protegerse.

A Ucrania y al resto de "Occidente" les ha querido transmitir su convicción de estar dispuesto a "resolver por vía pacífica todos los problemas que surgieron en los últimos años", calificando así los casi cuatro años de devastación en Ucrania. Sabedor de las negociaciones a tres bandas de estos días en Berlín, en las que EEUU habría ofrecido garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 de la OTAN a cambio de que Ucrania acepte renunciar a parte de su territorio en favor de Rusia, Putin tiene claro que no aceptará un 'no' por respuesta.

"Nosotros preferiríamos hacerlo —alcanzar la paz— y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar", ha rematado.