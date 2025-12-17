Alcaraz y Ferrero rompen, pero que les quiten lo 'ganao': dejan un palmarés y ganancias acumuladas propios de una pareja casi invencible

Se rompe una de las relaciones jugador-entrenador más exitosas de la historia del tenis en tan poco tiempo.

Se acabó. Ha sido repentino e inesperado, pero los caminos de una de las parejas jugador-entrenador del tenis más exitosas se separan. Carlos Alcaraz anunciaba oficialmente la ruptura con Juan Carlos Ferrero. Dejan más de 7 años de relación con un palmarés en tan poco tiempo que para muchos quisieran solo la mitad durante toda una carrera.

Solo en ganancias en Grand Slams ha acumulado una fortuna de más de 20 millones de euros, batiendo también récords de precocidad. Ferrero, ganador de Roland Garros en 2003 y que también supo lo que es ser número uno del, no tuvo duda desde el principio de que ese chaval de El Palmar (Murcia) tenía algo especial, un diamante en bruto que podría no tener techo.

La realidad es que, con los casi irrepetibles números de Nadal, parecía imposible no ya un sucesor digno, sino alguien que se acercara a él. Pues llega Alcaraz y comienza a superar o igualar récords de precocidad del manacorí.

Los números de Alcaraz con Ferrero en una palabra: precocidad

Carlos Alcaraz es el tercer tenista más joven en llegar a 5 GS, tras Björn Borg y Rafa Nadal, y es el más joven en llegar a tres finales en tres superficies y ganarlas.

La lista de logros es abrumadora: con poco más de 22 años, Alcaraz ya puede presumir de tener 24 trofeos ATP en sus vitrinas, sumando los 6 Grand Slams (2 Wimbledon, 2 Roland Garros y 2 US Open) y 8 Máster 1000 (entre ellos, Queen's, Madrid, Barcelona o Indian Wells). Todo ello le ha permitido ya acumular unas ganancias de casi 50 millones de euros.

La mayoría de esos títulos las ha ganado con Ferrero como entrenador. Parece que ha pasado una eternidad, pero tan solo hay que remontarse a 2019, cuando Ferrero empezó a trabajar con Alcaraz a tiempo completo. El murciano tenía 15 años y todavía era júnior. Su ascenso fue fulgurante, desde los challenges, hasta su llegada al top 100, luego 50, 10... y el número 1. Solo en 2024 y 2025 ganó casi 26 millones de dólares en premios.

Qué ocurrió entre el jugador y su entrenador

Como suele ocurrir en cualquier ruptura, más aún si parece idílica, al menos en resultados, llega la duda y las especulaciones sobre el motivo o motivos.

Ni Alcaraz ni Ferrero han explicado razones detalladas; los medios hablan de una mezcla de desgaste tras muchos años juntos, distintas visiones sobre la siguiente fase de la carrera y la voluntad del murciano de iniciar una "nueva aventura" técnica tras haberlo ganado todo con Ferrero.

Se apunta también a que Ferrero llevaba tiempo reduciendo viajes y compartiendo tareas con Samuel López, priorizando los Grand Slam y su vida personal, lo que podría haber influido en el planteamiento de futuro, pero esto se basa en interpretaciones periodísticas, no en un comunicado oficial, según publica Independent.