Sumar advierte al PSOE de que gobernar solo para resistir es "alimentar a Vox"

Sumar está muy molesto con la actitud del PSOE ante los casos de presunta corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, y ha advertido a sus socios de coalición de que gobernar para resistir, sin hacer cambios profundos, solo sirve para "alimentar a Vox".

Este viernes tendrá lugar la reunión que Sumar había solicitado al PSOE para abordar esta situación, han confirmado fuentes del espacio de Yolanda Díaz, a la que acudirán responsables políticos de los partidos de Sumar en el Gobierno, entre ellos IU y Más Madrid, y la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró.

Fuentes de Sumar han asegurado este miércoles que el Gobierno de coalición está viviendo su peor situación desde su formación, tras las elecciones de 2023, e insisten en la necesidad de hacer cambios profundos desde el punto de vista político, programático y formal, para lo que ven imprescindible una remodelación del Ejecutivo.

Remodelación que, aunque ya la ha descartado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los de Yolanda Díaz confían en que acabará produciéndose porque creen que es la única carta que le queda a los socialistas, después de haber hecho en verano cambios en su partido.

Lo que no es una opción para Sumar es el inmovilismo en el que ven instalado al PSOE

Al respecto, fuentes de Sumar avisan a los socialistas de que pretender gobernar resistiendo es "alimentar a Vox", permitir que el partido de Santiago Abascal "arrase" y acabar muriendo "de muy mala manera", por lo que inciden en la necesidad de ponerse las pilas y hacer cambios.

Eso sí, no creen que haya que cambiar a los ministros de Sumar porque, como aseguran estas mismas fuentes, ellos no están afectados directamente por esta crisis.

En Sumar descartan salir del Gobierno y tampoco piden elecciones anticipadas. Recuerdan que una convocatoria electoral es una prerrogativa de Sánchez que él mismo no contempla, y ellos lo respetan.

Las mismas fuentes inciden en que la situación actual es más preocupante que el pasado mes de julio, tras la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el caso Koldo, cuando Sumar planteó a los socialistas una batería de medidas para luchar contra la corrupción y ambos socios celebraron una reunión de seguimiento del pacto.

Y aseguran que las peticiones que están formulando ahora al PSOE han sido pactadas entre todos los partidos que integran el espacio Sumar, pese a que el líder de IU, Antonio Maíllo, ha dicho este miércoles que en su formación están más a favor de celebrar la reunión que de remodelar el Gobierno.

Para Sumar, la remodelación del Gobierno supondría un impulso para el Ejecutivo y "gasolina" para lo que queda de legislatura, pero insisten en que tienen que ir acompañada de cambios políticos y programáticos, y recuerdan todas las medidas sociales y económicas que han puesto sobre la mesa en asuntos como el acceso a la vivienda.