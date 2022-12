Olona deja a cuadros a más de uno y más de dos con su opinión sobre el anuncio de J&B

El anuncio ha generado una ola de aplausos por su sensibilidad y por tratar de una manera tan correcta el tema de la homosexualidad y la transexualidad. “Este spot es una hermosura. A este hombre cis hetero le ha hecho llorar y su propia existencia significa que la necesidad de blindar los derechos de las personas trans es mayoritaria en la sociedad. Es inexplicable que haya grupos políticos que no lo entiendan”, ha dicho por ejemplo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Pero las alabanzas y las enhorabuenas por dicho anuncio no han llegado sólo desde la izquierda. Macarena Olona, exdiputada de Vox, no ha dudado tampoco en hablar de forma muy positiva de este spot. “La familia es la llave del armario que encierra nuestra identidad. Amor, comprensión, libertad. No dejará indiferente a nadie”, ha señalado la Abogada del Estado.