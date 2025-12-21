Robe os mandaría a todos a...: una Extremadura en silencio afronta los comicios de este domingo

Ya no queda nada de ayer porque el tiempo se lo llevó. La dulce introducción al caos se ha convertido en amarga después de la pérdida que dejó en minoría absoluta a toda Extremadura. Se ha pasado de amar hasta ensanchar el alma a votar hasta que algo cambie, pero se sigue queriendo oír una canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor.

Los comicios de este domingo, que se celebran en la tierra del rey de la baraja, aterrizan como buitre que no come alpiste en un escenario de inestabilidad después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tuviese que adelantar las elecciones a este 21 de diciembre por la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos generales.

Cuatro son los principales candidatos que aspiran a llegar a la presidencia extremeña, aunque probablemente Robe los mandaría a todos a... Ya saben. "No me gustan los maderos, ni la gente con banderas, ni la Virgen María... Ninguna ideología", que diría el líder de Extremoduro, la banda de referencia de la tierra que se hizo al octavo día: "Cagó Dios en Cáceres y en Badajoz". Con todo, su pérdida puso a todos y cada uno de ellos de acuerdo... Bueno, a casi todos. El pasado miércoles Santiago Abascal, líder de Vox, profanó el pueblo originario del que se pasó su vida entera buscando el siguiente escalón, Plasencia, diciendo que "hay que desinfectar o echar agua bendita" en el lugar donde escasas horas antes se produjo el homenaje a la leyenda.

Las apuestas electorales parecen estar más claras que la cuenta bancaria de Robe, que dijo que "no tenía ni puta idea" del dinero que tenía. La candidata del Partido Popular, María Guardiola, se erige como favorita donde la única incógnita es si logrará alcanzar la mayoría absoluta. Algo considerado prácticamente imposible incluso para el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ante el auge de la extrema derecha que apunta a conseguir mejores resultados que en los pasados comicios. Vox, ya saben, aquel partido que aplicaría ley antiterrorista al mismísimo Jesucristo García.

Con todo, Guardiola llega a la calle sin salida, donde Robe pasó la vida esperando a alguien que ojalá se llamase Amapola y que le preguntase por qué el hombre inventó la guerra. Las escapadas que le quedan a la líder popular es negociar con la extrema derecha, aquella de la que ya renegó en las pasadas elecciones o intentar una improbable abstención del Partido Socialista... Después de tantos años, carcelero, ¿cuánto queda? Mientras tanto, el líder del principal partido de la oposición autonómica es Miguel Ángel Gallardo.

Tras bajar a la Tierra y cruzar la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón, el PSOE presenta a un candidato investigado en una causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Esta situación hace que las encuestas pongan a la formación socialista en un tango suicida donde la sangre negra brota de la herida y complica la posibilidad de la izquierda de llegar a la Junta de Extremadura. "Yo, que estudié al ser humano, te digo que no, que ya nada espero", esgrimía el eterno viajero en su carrera en solitario.

La pérdida que pueda tener el Partido Socialista espera recogerla Unidas Podemos por la vereda de la puerta de atrás. Irene de Miguel ya nos lo adelantaba en El HuffPost: "Se nos acerca mucha gente diciendo que no nos ha votado antes y que ahora va a depositar su confianza en Unidas por Extremadura, porque están desilusionados y muy desesperanzados con las otras opciones". Desde Podemos afirman que obtener un mejor resultado que en los pasados comicios ya sería una victoria. Además y aunque sea a nivel autonómico, el marco difuso que afronta la izquierda puede empezar a perfilarse con las elecciones extremeñas. En una fórmula que cuenta con la ausencia de Sumar, Izquierda Unida y Podemos afrontan la fecha con la seguridad de aquellos que pueden ganar, un entre viento y nieve donde no se piensan alejar por si se mueve.

Los colegios electorales abren, los extremeños acuden a las aulas conscientes de que han perdido al compositor referencia de su tierra y, mientras, durante las próximas horas se decidirá el futuro de su región. "Hizo el mundo en siete días, Extremaydura al octavo, a ver qué coños salía", decía Robe Iniesta. Comienza así el pistoletazo de salida a una racha electoral donde muchas comunidades autónomas volverán a poner su soberanía en las urnas.

Primero va Extremadura, donde Robe fue coronado como rey en 2014 cuando recogió la Medalla de su propia tierra y, tras ella, le seguirán Aragón, Castilla y León, Andalucía... Una competición que en las últimas elecciones ha sido dominado por el Partido Popular y donde el PSOE ha perdido la mayor parte del peso territorial. Con todo ello, la incertidumbre que plantea la situación nacional también entra en el tablero en los próximos comicios.

Con escándalos de corrupción que rodean al Ejecutivo, especialmente en los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, además de las denuncias de acoso sexual, la inestabilidad que afronta Moncloa dentro de sus filas es inédita desde que Pedro Sánchez entrara por sus puertas hace ya siete años. Lo seguro es que para algunos vivir es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Robe, más humilde era, y solo quería que la ola que surge del último suspiro de un segundo, le transportara mecido hasta el siguiente. Se rompió así la cadena que ataba el reloj a las horas y, Extremadura, tan sólo es el inicio de la mecha de un nuevo ciclo electoral que determinará el futuro del país.

Quizá, como último recordatorio, habrá que hacer referencia a esta frase: "¿Dónde está la salvación que, mortal, buscas? ¿De qué pediré perdón? No me importa, si en mi vida ni hay remedio ni entra Dios, me importa ser siempre yo, mis dioses colores son". En otras palabras, tan sólo nos queda salir, beber, el rollo de siempre...