Fran, español que sobrevive con su hijo en una aldea sin comunicación: "Me he cansado tanto de llevar la vida en una maleta"
Una historia que pone rostro a la dureza del aislamiento rural.

Un hombre caminando por Grado (Asturias), un antiguo pueblo en el Camino de Santiago.
Un hombre caminando por calles solitarias de Grado (Asturias), un antiguo pueblo en el Camino de Santiago.Getty Images

Aunque a muchos les resulte difícil imaginar una vida sin cobertura, sin carreteras cercanas ni servicios básicos a pocos minutos, vivir incomunicado sigue siendo hoy una realidad en algunos rincones de España. Lejos del ritmo urbano y de la conectividad permanente, aún hay personas que resisten en aldeas casi olvidadas, donde el tiempo parece haberse detenido y cada día exige un esfuerzo extra para salir adelante.

En uno de esos lugares apartados vive Fran junto a su hijo, protagonista de una historia que pone rostro a la dureza y las contradicciones de la vida en el aislamiento rural. Su testimonio ha sido recogido en un reportaje hecho por el creador de contenido Rody Aventuras y publicado en su canal de YouTube, en el que Fran explica por qué decidió quedarse en ese lugar apartado, y cómo pasan los días entre pequeñas tareas domésticas y las necesidades básicas.

El hombre cuenta que, al formar parte de un grupo antiterrorista, ha vivido en muchos sitios distintos de España, como La Rioja o Málaga, e incluso ha estado desplegado en Jerusalén, Bosnia y Kosovo. “Me he cansado tanto de viajar y de llevar la vida en una maleta”, resume con tristeza, contando que durante toda su vida ha priorizado el tema profesional hasta hace relativamente poco, que ha comenzado a darle más peso a su lado personal.

Una doble cara

El relato muestra casas antiguas, caminos vecinales y la relativa ausencia de vecinos y comodidades modernas. “Me vengo a Asturias que es donde tengo mi origen y mi familia”, explica Fran en el vídeo, una decisión marcada por el deseo de echar raíces y ofrecer a su hijo un entorno tranquilo, aunque eso suponga convivir a diario con el aislamiento, la falta de servicios y las dificultades propias de un lugar prácticamente desconectado del mundo actual.

En el reportaje, la cámara acompaña a Fran durante su día a día: recoge leña para la calefacción, repara las losas y se ocupa de las pequeñas tareas del hogar mientras su hijo juega alrededor. Subraya la doble realidad de quienes optan por la vida rural, por un lado libertad y silencio, pero también dificultades prácticas que van desde la falta de comunicación rápida hasta el esfuerzo permanente por subsistir y educar a un niño lejos de escuelas o servicios de salud próximos.

Aunque en los últimos años se han registrado incrementos modestos de población en ciertos municipios rurales y mejoras en la cobertura de banda ancha, con avances notables en despliegue 5G y fibra en muchas zonas, todavía persisten rincones sin servicio donde la vida cotidiana se vuelve más costosa y dependiente del coche y la previsión. Por ello cabe destacar que el caso de Fran no es una excepción aislada, sino que refleja una realidad compartida por otras familias que habitan en zonas rurales olvidadas.

