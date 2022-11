Pablo Iglesias a Yolanda Díaz: "Compañera, te hemos hecho vicepresidenta. Respétanos"

“Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como... compañera te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra. ¿Por qué no está Ione Belarra a tu lado? Respétanos”, ha insistido Iglesias antes de recordarle a Díaz que “lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de trabajo, que no fue el tuyo, sino Podemos”.