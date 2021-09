Por qué Penélope Cruz es la más grande

Según Variety, la actriz madrileña sería la segunda del ranking de favoritas a Mejor actriz, solo superada por Lady Gaga en su papel en House of Gucci. El resto de la quiniela la completan Kristen Stewart por su papel en el biopic de Lady Di, Spencer; Nicole Kidman, en Being The Ricardos; y Frances McDormand por su papel en The Tragedy of MacBeth.