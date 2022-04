Aragonès, sobre el caso Pegasus: "Esto no se soluciona con palabras"

“La pelota no está ahora en nuestro tejado, sino en el del Gobierno. No somos los espías, somos los espiados”

“No trabajamos para esta ruptura, pero la pelota no está ahora en nuestro tejado, sino en el del Gobierno. No somos los espías, somos los espiados”, ha comentado Aragonès, preguntado por Àngels Barceló sobre si se ha producido una fractura total en las relaciones entre Gobierno y Govern, tras el anuncio de que se congelan las relaciones y el apoyo parlamentario pende de un hilo.

Más que palabras

“Esto no se soluciona con palabras, esto no se arregla con una reunión”, ha asegurado Aragonès, dejando claro que una reunión con el Ejecutivo no servirá para cerrar las heridas, puesto que el caso “es grave” y que “necesitamos garantías de que esto no está pasando ahora y no va a pasar en un futuro”.