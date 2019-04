Podemos: del 'sorpasso' a la trinchera

Nos interesa, ante todo, el liderazgo del bloque progresista y su potencia de constitución de un nueva mayoría transversal; tarea a la que, desde la quiebra del partidismo y su irrupción en el 15M, estaba llamado Podemos . ¿En qué ha quedado su misión histórica? Tras conocerse los resultados anoche, Pablo Iglesias valoró que no había sido un gran resultado, pero suficiente para los objetivos marcados: “Frenar a la derecha y la extrema derecha y construir un gobierno de coalición de izquierdas”. Resistencia y vuelta a la trinchera. Como causa de la bajada, mencionaba que en los últimos tiempos se ha dado una imagen de “nuestra situación interna” que no ha estado a la altura; pero, sin embargo, recalcaba, suficiente para los objetivos.

En su lugar, la “auto-crítica” ha consistido en mentar vagamente “nuestras disputas internas”. Una autocrítica –del griego autós, “uno mismo”- debe consistir en hablar, precisamente, sobre uno mismo, no sobre el Otro, sobre los que no están. Por definición, no hay “disputas internas” cuando aquel con quien disputas internamente no existeporque has relegado, expulsado o purgado a la totalidad de personas que sostenían otra línea política. Este señalamiento de un fantasma inexistente no puede seguir tapando la incapacidad para hablar de los errores de uno mismo con honestidad y responsabilidad.

Habría, ciertamente, un matiz. La campaña mejoró hacia el final. La actuación de Iglesias en los debates electorales fue muy buena, con un tono calmado, propuestas de consenso –el marco de referencia era la Constitución de 1978- y buscando claramente el pacto con Sánchez. Esto les permitió, probablemente, remontar en la recta final en torno a dos puntos que les daban por debajo en encuestas anteriores. Enric Juliana lo ha dicho con claridad: si Pablo Iglesias ha salvado los muebles ha sido asumiendo perfiles errejonistas. Pero ya era demasiado tarde. Demasiados bandazos, falta de credibilidad asumiendo un estilo del adversario al que has querido laminar, indecisión respecto de la estrategia de relación con el PSOE. No resulta sólido, no resulta creíble. Y los votantes lo han hecho notar.

También era errejonista, como se ha demostrado a la postre, la única forma exitosa de relacionarse con el PSOE. Es la que lleva intentando realizar Unidas Podemos desde la moción de censura: la “competencia virtuosa”. Significa cooperar con el otro pero no para plegarse a sus designios, sino, al contrario, para empujarlo más allá de sus límites. Esto es, ser capaces de liderar el bloque progresista para llevarlo más lejos, y, así, mostrar a la sociedad entera una fuerza motora a la que sumarse para construir una nueva voluntad colectiva. En el 20D, con el liderazgo político y estratégico de Errejón, Podemos estaba en condiciones de pactar con el PSOE desde una posición de fuerza. Eligió no hacerlo. En cambio ahora, incluso en la mejor actuación de Iglesias, en los debates, se advertían dejes: señalar al PSOE lo que habían dejado de hacer, en lugar de demostrar que con Podemos se habían atrevido a avanzar hacia lugares inéditos. Debilidad, no fortaleza. En una palabra, UnidasPodemos, desde que abandonó la estrategia errejonista, no ha sido capaz de superar la posición de subalternidad respecto del PSOE.

No deja de ser irónico que el clavo ardiente al que Unidas Podemos se ha agarrado para no caer del todo en el abismo haya sido tratar de mimetizarse con el mismo errejonismo al que ha señalado como traidor, enemigo, tibio o moderado. Y esto, y solo para algunos será una paradoja, pese a insultar al otro por “moderado” y reclamarse uno mismo como “radical”. La dirigencia se ejerce, no se enuncia.