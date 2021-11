Se desata la polémica en Canal Sur por una 'gracia' sobre el lenguaje inclusivo

Las bromas, a veces, salen caras. Ana Ruiz, presentadora de Lingo en Canal Sur, lo ha podido comprobar. Nada más arrancar el programa del domingo, la andaluza hizo un chiste sobre el lenguaje inclusivo que ha generado descontento y críticas entre los espectadores, como han manifestado a lo largo del lunes. Además, no se olvidó de la Real Academia Española (RAE).

La conductora del espacio, conocida principalmente por su trabajo en Zona Disney, quiso saludar con humor a los que estaban al otro lado de la pantalla siguiendo Lingo, pero le salió mal la jugada: “Hola a todos y a todas, y no digo ‘todes’ porque no está dentro de la Academia de la Lengua. Yo, si rechaza su uso, qué quieres que te diga. Yo, lo que diga la RAE, voy con ello, porque es lo que me ilumina, lo que que guía”.