¿Hasta cuándo puedes comprar un cupón del Extra de Navidad de la ONCE 2026?

Hasta cuándo se puede comprar un cupón del Extra de Navidad de la ONCE 2026.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra el próximo 1 de enero el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, un sorteo con el que la alegría de comenzar el 2026 será todavía mayor si eres agraciado con alguno de los premios que se ponen en juego en una fecha tan especial.

Los más codiciados son esos 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, a las que se suman otros 90 premios de 40.000 a las cinco cifras del primer premio adicional. La lista no acaba ahí, porque también hay cuantiosos premios a las cinco, cuatros, tres y dos últimas cifras, pasando por los terceros premios adicionales, hasta acabar con ese reintegro de 10 euros que te permitirá recuperar lo invertido.

Fecha y hora límite para comprar un cupón del Extra de Navidad de la ONCE

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025, que tiene un precio de 10 euros, lo puedes comprar hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Concretamente, tal y como detalla la Organización Nacional de Ciegos Españoles, si lo compras online, tienes hasta las 20:55 horas de este último día del 2025.

Para ello, tendrás que acceder a JuegosONCE con tu DNI o contraseña o registrarte si todavía no lo has hecho. El trámite es completamente gratuito.

Horario del Extra de Navidad de la ONCE 2026

El sorteo del Extra de Navidad de la ONCE 2026 arrancará a las 11:00 horas del próximo 1 de enero de 2026. Una vez se conozcan, podrás consultar los números en las redes sociales de JuegosONCE o también desde la retransmisión en directo que realizaremos en El HuffPost.

En ese minuto a minuto, que se lanzará a primera hora de la mañana, podrás comprobar los números premiados al instante, además de conocer otra información a cómo cobrarlo o cuánto se queda Hacienda de resultar agraciado.