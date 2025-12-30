Así es el calendario laboral de 2026: 14 días festivos y al menos cuatro puentes garantizados

El calendario laboral de 2026 ya permite a trabajadores y empresas empezar a organizar vacaciones, escapadas y periodos de descanso. El próximo año contará con 14 días festivos, sumando los de ámbito nacional, autonómico y local, y ofrecerá además al menos cuatro puentes asegurados en diferentes puntos del año.

Entre los festivos de carácter nacional destacan el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Día de Reyes; el 3 de abril, Viernes Santo; el 1 de mayo, Día del Trabajo; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Navidad. En otras palabras: exactamente igual al del resto de años.

A estos se suman otros festivos que pueden variar según la comunidad autónoma, como el Jueves Santo o el 19 de marzo, San José, además de dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento.

Una de las grandes ventajas del calendario de 2026 será la posibilidad de disfrutar de varios puentes largos. El 1 de mayo, que cae en viernes, permitirá un descanso de tres días consecutivos. Algo similar ocurrirá con el 12 de octubre, que se celebrará en lunes, generando un puente otoñal. La Semana Santa, con el Viernes Santo y, en muchas comunidades, el Jueves Santo como festivo, volverá a ofrecer un periodo prolongado de descanso a comienzos de abril. Algo que sin duda todos agradeceremos.

En esta ocasión, merece una especial mención el puente de diciembre, ya que el Día de la Constitución cae en domingo, lo que en muchas regiones implica su traslado al lunes 7, unido al festivo del 8 de diciembre, creando un puente de hasta cuatro días en las fechas previas a la Navidad.

Este reparto de festivos convierte a 2026 en un año especialmente favorable para quienes busquen escapar y aprovechar sus vacaciones solicitando pocos días libres a cambio de descansos más largos. Al mismo tiempo, las empresas pueden planificar con mayor antelación turnos gracias a la publicación del Boletín Oficial del Estado con el que se oficializa la estructura del nuevo año.

Como cada año, el calendario laboral definitivo se concreta con la publicación oficial en el BOE. A falta de conocer las posteriores adaptaciones autonómicas y municipales, pero todo apunta a que 2026 será un año generoso en oportunidades para el descanso.