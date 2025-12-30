Malas noticias para los madrileños: este es el primer festivo después de Reyes en la Comunidad en 2026 

Un 30 de diciembre todo el mundo está con las miras puestas en la Nochevieja, en la celebración del Año Nuevo, en disfrutar de los días que restan de las vacaciones de Navidad -quien las tenga- y en el ya próximo Día de Reyes desenvolviendo los regalos.

Los madrileños y los que se acerquen hasta la capital pueden gozar estos días de todo el atractivo cultural y lúdico-festivo que ofrece: desde las luces de Navidad, pasando por Cortylandia - el tradicional espectáculo musical en El Corteo Inglés de Preciados para felicitar la Navidad- hasta las pistas de hielo o los conciertos navideños.

Son momentos de ilusión rodeados de familias y amigos, pero lamentablemente, tomando el calendario de festivos de 2026 en la Comunidad de Madrid, habrá que esperar bastante después de Reyes a disfrutar de unas jornadas de descanso, disfrute y relajación.

El primero que se puede venir a la mente con el calendario en mano es el 19 de marzo, San José, pero desgraciadamente para ellos este Día del Padre no será festivo en 2026 y será necesario irse hasta Semana Santa para gozar de un merecido puente.

Fiestas laborables de la Comunidad de Madrid en 2026

1 de enero (jueves), Año Nuevo.

Año Nuevo. 6 de enero (martes) , Epifanía del Señor.

, Epifanía del Señor. 2 de abril , Jueves Santo.

, Jueves Santo. 3 de abril , Viernes Santo.

, Viernes Santo. 1 de mayo (viernes) , Fiesta del Trabajo.

, Fiesta del Trabajo. 2 de mayo (sábado) , Fiesta de la Comunidad de Madrid.

, Fiesta de la Comunidad de Madrid. 15 de agosto (sábado) , Asunción de la Virgen.

, Asunción de la Virgen. 12 de octubre (lunes) , Fiesta Nacional de España.

, Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre (lunes) , traslado de Todos los Santos.

, traslado de Todos los Santos. 7 de diciembre (lunes), traslado del Día de la Constitución Española.

traslado del Día de la Constitución Española. 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

A estos se suman únicamente en la municipio de Madrid el 15 de mayo, viernes, en honor a San Isidro, y el 9 de noviembre, lunes, festividad de Nuestra Señora de la Almudena. Cabe recordar, tal y como detalla el consistorio madrileño en su web, que también hay festividades locales, marcadas por los Ayuntamientos.

Puentes en Madrid en 2026

Como no todo van a ser malas noticias, visto el calendario, los que residan en la Comunidad de Madrid disfrutarán del puente de Semana y el correspondiente a la Fiesta del Trabajo, que cae en viernes.

Ya en la segunda mitad del año, al caer los festivos del 12 de octubre en lunes y Todos los Santos trasladarse del domingo al lunes, los madrileños también gozarán de esos puentes. En diciembre, el puente de la Constitución, con festivos el día 7 y el día 8, también traerá alegrías, al igual que el 25 de diciembre, Navidad, que cae en viernes.