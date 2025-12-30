El furor por la reina Victoria Eugenia llega hasta la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y la que ya es una más de la familia

La reina Sofía afronta una de las peores navidades de su vida debido a la muerte de su prima y amiga Tatiana Radziwill, fallecida el 19 de diciembre de 2025 en París a los 86 años, y al deterioro de su hermana Irene de Grecia, que está muy enferma.

Y aunque la Navidad de la familia real española ya no es lo que era y aquellas multitudinarias reuniones en La Zarzuela durante las fiestas ya son solo un recuerdo, eso no quiere decir que la dinastía, o parte de ella, no se reúna durante estas fechas tan señaladas.

La reina Sofía e Irene de Grecia en la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016 en Tirana. Getty Images

La reina Sofía es consciente de que sus hijas Elena y Cristina priorizan estar con su padre, exiliado en Abu Dabi desde 2020, pero eso no quita para que las infantas disfruten de las fiestas con su madre, que también les necesita.

Una exposición que trajo muchos recuerdos a Sofía

Así, el sábado 27 de diciembre, un día después de que los reyes y sus hijas Leonor y Sofía disfrutaran el musical Rent, se pudo comprobar que doña Sofía no está sola en estas fiestas. La madre de Felipe VI abandonó por unas horas La Zarzuela para disfrutar de un plan cultural en Madrid.

La infanta Elena, la reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en Atenas en 2023 Europa Press Entertainment

Lo hizo junto a las infantas Elena y Cristina y Olympia Beracasa, pareja de Miguel Urdangarin y que es una más de la familia. La venezolana ha sido invitada al cumpleaños del emérito en Abu Dabi e incluso al almuerzo por el 50º aniversario de la monarquía en El Pardo. Su relación con el tercer hijo de la infanta Cristina está muy consolidada, así que no dudó en apuntarse al plan.

Las cuatro se desplazaron a la Galería de las Colecciones Reales, situada junto a La Almudena y al lado del Palacio Real y que fue inaugurada por los reyes Felipe y Letizia en junio de 2023.

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Como señala LOC, las cuatro aparecieron hacia las 12:00 horas del citado día para visitar la exposición sobre la reina Victoria Eugenia, abuela política de doña Sofía y bisabuela de las infantas que está muy de actualidad gracias a esta muestra, a la serie emitida en La 1 y a la biografía del rey Juan Carlos, en la que habla ampliamente sobre Gangan, que era como llamaba a Ena.

Miembros de seguridad de casa real habían comunicado la visita 20 minutos antes de que se produjera, pero una vez allí no se les dispensó un trato especial y las cuatro recorrieron la exposición dedicada a Ena mezclándose entre el resto de visitantes que se habían acercado a esta muestra que repasa la vida y obra de la esposa de Alfonso XIII.

El rey Juan Carlos con su abuela, Victoria Eugenia, la reina Sofía y el rey Pablo de Grecia Giorgio Lotti/Getty Images

La exposición, que había sido inaugurada pocas semanas atrás por los reyes Felipe y Letizia, comienza por la infancia y adolescencia de Victoria Eugenia de Battenberg en la corte británica, donde se crio como hija de la princesa Beatriz y nieta de la reina Victoria Eugenia.

Continúa con su noviazgo y su boda trágica con Alfonso XIII, muestra cómo eran sus estancias privadas, su papel como madre, numerosos retratos y como definió su papel como reina consorte, que fue un modelo para las que vinieron detrás, es decir, para la reina Sofía y la reina Letizia.

El rey Felipe VI con sus padrinos, la reina Victoria Eugenia y don Juan de Borbón, en su bautizo en La Zarzuela en 1968. Cover/Getty Images

En la exposición, la primera de las exposiciones que Patrimonio Nacional dedica a una reina y también la primera de las exposiciones sobre Ena, también se puede apreciar de cerca la tiara de la Flor de Lis, la más valiosa y simbólica del joyero real y que durante años adornó la cabeza de doña Sofía en las grandes ocasiones.

Muchos recuerdos tuvieron que venir a la mente de la emérita al ver esta pieza y el resto de la muestra, que concluye con una foto del bautizo de Felipe VI en febrero de 1968, la primera y última vez que Victoria Eugenia regresó a España desde su exilio.

Fallecida el 15 de abril de 1969, pocos recuerdos pueden tener Elena y Cristina de Borbón de su bisabuela, pero la reina Sofía podría contarles cómo fue Victoria Eugenia. No cuenta con las numerosas anécdotas que el rey Juan Carlos tuvo con su abuela, pero Ena acogió con cariño y fervor a la entonces princesa Sofía, y sin duda ella solo puede tener buenas palabras hacia su antecesora en el cargo.

Vista la exposición fue momento de marcharse, pero antes pasaron por la tienda de regalos del museo. De sobra es conocido que a la reina Sofía le pierden las compras, así que se llevaron bastantes artículos. Lo que nadie ha sabido decir es qué adquirieron exactamente para coronar esta visita tan especial.