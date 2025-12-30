Lo que debería hacer el rey para que su próximo discurso de Navidad arrase: "La gente se engancharía mucho más"

El discurso de Navidad del rey cada año se ve menos. Es un hecho constatable que va en la línea de la caída generalizada del consumo televisivo. Este último, de hecho, fue el tercero menos visto del reinado de Felipe VI, según datos de la consultora Kantar. Mejoró, eso sí, los registros de 2024.

No es casualidad, por tanto, que este año se decidiera innovar un poco, apostando por alejarse de la tradición. Felipe VI trasladó su mensaje de pie, con una realización muy diferente a la de los últimos años. Su contenido fue también más atrevido y concreto, pues alertó de las consecuencias de la polarización social y del peligro de los extremismos.

Sin embargo, para algunos expertos aún hay algunas cuestiones que se pueden mejorar. En una sociedad conquistada por las redes sociales y los mensajes rápidos, la televisión necesita renovarse para sobrevivir. Si la audiencia del discurso del rey pierde público, toca buscar soluciones. El periodista de El País Martín Bianchi ha opinado sobre ello, y ha dado la clave para revertir las bajas audiencias.

Cambios, sí, pero no los suficientes

Lo ha hecho en Hoy por hoy, donde ha repasado junto a José Luis Sastre las decisiones que tomó casa real a la hora de diseñar la puesta en escena del discurso de Felipe VI. "Este año lo ha hecho de pie y además desde el Palacio Real, que es mucho más vistoso que la Zarzuela. Es algo que está empezando a cambiar", ha afirmado.

Sin embargo, Martín Bianchi considera que para atraer a más espectadores es necesario innovar más, y da la clave para conseguirlo. "Yo creo que todavía hay que añadir más elementos", ha dicho el colaborador de Hoy por hoy. En su opinión, una de las grandes novedades sería incluir a la reina Letizia en el discurso o que aparecieran Leonor y Sofía. "Yo creo que ahí la gente se engancharía mucho más", ha apuntado.

En esta línea, Martín Bianchi ha opinado sobre lo que buscan los espectadores cada 24 de diciembre cuando conectan con el mensaje navideño del rey. "La gente lo que quiere es ver a toda la familia, cómo se comportan entre ellos y sus dinámicas familiares", ha señalado el periodista.