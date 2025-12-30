Los análisis iniciales de la Generalitat descartan que el virus de la peste porcina saliera del laboratorio

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El profesor de investigación ICREA afiliado al Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) y al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha explicado que la secuenciación del brote de peste porcina africana (PPA) detectada en Cataluña no coincide con la de las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA.

Lo han dicho este martes en una reunión informativa con la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, el día después de conocerse 2 nuevos positivos por PPA en el territorio que escalan la cifra total a 29, todos en el primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

"En ningún caso hemos encontrado una coincidencia entre el virus del brote y las muestras analizadas en el laboratorio", ha subrayado Gabaldón.

Un total de 17 muestras analizadas

Massot ha especificado que el IRB ha analizado 19 muestras del Irta-CReSA, de las cuales ya ha secuenciado 17, y 800 secuencias de brotes de PPA de todo el mundo, incluidos los más recientes en Europa, y ha determinado que "en ningún caso" coinciden con el brote detectado en Cataluña, que correspondería a un nuevo tipo de virus: el subtipo 29.

Respecto a las dos muestras que quedan pendientes por analizar, ha sostenido que corresponden a muestras congeladas hace más de cinco años, y que la posibilidad de que un brote pueda salir de ellas es "remota".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el resultado de la secuenciación del IRB "en ningún caso es concluyente" y ha recordado que hará falta que lo confirmen los estudios elaborados por el Ministerio y por el laboratorio europeo de referencia.

"Hay que esperar a los resultados del Ministerio"

El pasado 22 de diciembre, el conseller Òscar Ordeig reveló que la auditoría realizada por un comité auditor creado por la Generalitat "valida las instalaciones, protocolos y forma de trabajar" del Irta-CReSA, un resultado que va de la mano con el análisis del IRB, a la espera de lo que determinen los estudios del Ministerio y de la Comisión Europea.

"Sería una gran sorpresa que fueran distintos Toni Gabaldón, profesor de investigación ICREA afiliado al Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB)

"Espero los mismos resultados, pero hay que esperar a los resultados del Ministerio o del laboratorio que Bruselas considera de referencia, aunque sería una gran sorpresa que fueran distintos", ha apuntado Gabaldón.