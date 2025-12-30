Dabiz Muñoz cumple con la tradición y se pone el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche: "Se me cae el flow a puñados"

Ya es tradición y un año más Dabiz Muñoz ha vuelto a cumplir. El cocinero ha publicado este martes sus fotos con el vestido de las Campanadas del año pasado de Cristina Pedroche. No era un diseño cualquiera, ya que la presentadora optó por un diseño en el que utilizó gotas de leche materna transformadas en cristales y un casquete que ha elaborado elaborado por la firma VIVASCARRION.

"Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos.🤣", ha escrito Muñoz en su publicación en la que ha compartido una imagen poniendo morritos para la ocasión y luciendo unos tacones nude.

Además, el chef ha añadido una comparación con su imagen y una fotografía de Pedroche hace un año para que sus seguidores puedan decidir a quién le queda mejor el extravagante traje.

"No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame!!! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo 🫢", ha añadido Muñoz, dejando caer que el vestido de esta Nochevieja puede ser uno de los más especiales que ha lucido la presentadora.

Un diseño en colaboración con UNICEF con 8.500 cristales y que pesa 42 kilos



Después de colaborar con ACNUR y Greenpeace en años anteriores, Pedroche colaboró hace un año con UNICEF para la protección de la infancia "frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación". Pedroche y su mano derecha, el estilista Josie, contaron con la joyera Belén Mozas, creadora de la firma Morir de amor, para cristalizar las gotas de leche materna de la primera hija de la pareja, Laia, utilizándolas para decorar todo el look.

El vestido de Cristina Pedroche el colaboración con UNICEF

Para crear el conjunto que estrenó Pedroche hace un año, y que en esta víspera de Nochevieja se ha enfundado su marido, hizo falta un proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo. No en vano, el diseño incluye 8.500 cristales elaborados con leche materna que, según Josie y Pedroche "son un símbolo de protección".

Según el estilista, más que un vestido, el diseño se podría calificar como un chandelier que pesa 42 kilos y del que emergen "más de 40 pezones manando leche materna cristalizada".