Eurostar suspende todos sus servicios en el Eurotúnel por un "problema eléctrico"
Eurostar suspende todos sus servicios en el Eurotúnel por un "problema eléctrico"

La compañía une a través del Canal de la Mancha las capitales británica y francesa.

Redacción HuffPost
EFE
Atascos en Folkestone por el cierre del Eurotúnel.Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Eurostar ha suspendido este martes todos sus servicios "hasta nuevo aviso" tras comunicar "un problema con el suministro eléctrico aéreo" y "una posterior avería del tren Le Shuttle, el servicio ferroviario que transporta vehículos y pasajeros entre Folkestone (Reino Unido) y Calais (Francia) a través del Canal de La Mancha.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía ha pedido a los viajeros que "por favor, no acudan a la estación". "Lamentamos mucho el impacto que esta situación pueda tener en sus planes de viaje", cuentan desde Eurostar debido al cierre, por ahora temporal, del Eurotúnel que conecta Reino Unido y Francia.

Eurostar, que ofrece traslados solo para pasajeros y no vehículos, acostumbra a tener una gran actividad en estas fechas debido a las celebraciones del año nuevo.

De igual modo, la compañía que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), National Rail, ha pedido a sus viajeros que posterguen sus traslados ya que estiman que el problema eléctrico provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras, en Londres, y París Norte.

Le Shuttle, por su parte, ha informado que sus servicios están suspendidos "temporalmente" y hasta tres horas en ambas terminales "debido a un problema de suministro eléctrico". "Estamos trabajando arduamente para resolverlo", aseguran.

¿Hay alternativas?

En su página web, Eurostar ofrece varias opciones a las personas afectadas, desde cambios gratuitos en la reserva, cancelaciones a cambio de un cupón o un reembolso total por el valor del billete, pero no por los gastos de reserva ni cambio.

