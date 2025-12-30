Eurostar suspende todos sus servicios en el Eurotúnel por un "problema eléctrico"

Eurostar ha suspendido este martes todos sus servicios "hasta nuevo aviso" tras comunicar "un problema con el suministro eléctrico aéreo" y "una posterior avería del tren Le Shuttle, el servicio ferroviario que transporta vehículos y pasajeros entre Folkestone (Reino Unido) y Calais (Francia) a través del Canal de La Mancha.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía ha pedido a los viajeros que "por favor, no acudan a la estación". "Lamentamos mucho el impacto que esta situación pueda tener en sus planes de viaje", cuentan desde Eurostar debido al cierre, por ahora temporal, del Eurotúnel que conecta Reino Unido y Francia.

Eurostar, que ofrece traslados solo para pasajeros y no vehículos, acostumbra a tener una gran actividad en estas fechas debido a las celebraciones del año nuevo.

De igual modo, la compañía que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), National Rail, ha pedido a sus viajeros que posterguen sus traslados ya que estiman que el problema eléctrico provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras, en Londres, y París Norte.

Le Shuttle, por su parte, ha informado que sus servicios están suspendidos "temporalmente" y hasta tres horas en ambas terminales "debido a un problema de suministro eléctrico". "Estamos trabajando arduamente para resolverlo", aseguran.

¿Hay alternativas?

En su página web, Eurostar ofrece varias opciones a las personas afectadas, desde cambios gratuitos en la reserva, cancelaciones a cambio de un cupón o un reembolso total por el valor del billete, pero no por los gastos de reserva ni cambio.