¿Por qué la planta de reciclaje más grande del mundo no solucionará la crisis de los plásticos?

Sin importar si Loop puede o no demostrar que su innovación no es la “ficción” que Hindenburg afirma, los expertos en medio ambiente avisan del disparate que supone apostar demasiado por una tecnología milagrosa como solución al problema de los plásticos. Además, cuestionan la veracidad de los compromisos de sostenibilidad de las empresas que respaldan proyectos de reciclaje químico poco desarrollados mientras combaten soluciones con un éxito demostrado.

“Podrían decir que como no tenían esta tecnología, no pudieron cumplir su objetivo, y eso supone un enorme problema, dado que no tienen que rendir cuentas”.

Cuando los consumidores adquieren un producto, como una botella de refresco o de leche, el precio incluye una pequeña fianza, normalmente de unos céntimos. Después, en lugar de tirar esos envases de PET o HDPE al contenedor de reciclaje, los consumidores los devuelven a los puntos de recogida indicados, que pueden ser tiendas o máquinas de devolución de residuos, para que se les devuelva la fianza. De esta manera, se impulsan las tasas de reciclaje, al ofrecer a los consumidores un incentivo financiero para devolver los envases, y se mejora la eficiencia, al separar previamente los plásticos más valiosos y eliminar la contaminación de recipientes sucios o de artículos no reciclables.

Urbancic señala que estos proyectos tienen una trayectoria exitosa donde se han implantado. Los 10 estados estadounidenses con legislación para la devolución de botellas presentan unas tasas de reciclaje de envases de bebidas del 60 %, en comparación con el 24 % de los estados sin esta legislación, de acuerdo con el Container Recycling Institute. Según la OCDE, un proyecto de devolución de envases de Ecuador impulsó el reciclaje de botellas de bebidas de plástico PET del 30 % al 80 % en un año desde su implementación. Noruega cuenta con un programa nacional de devolución de botellas de plástico y una tasa de reciclaje del 97 %.

No obstante, las empresas estadounidenses han combatido tradicionalmente la legislación de devolución de botellas, dado que aumenta sus costes y, según argumentan, encarece ligeramente sus productos, por lo que sus ventas podrían verse amenazadas (por supuesto, los consumidores no pagan más si reciben un incentivo al devolver el envase). Pese a que hay diferentes formas de financiar estos proyectos de devolución, por lo general los fabricantes tienen que financiar los programas y, a veces, son los responsables de la recogida de botellas y del transporte a las plantas de reciclaje.

Según los expertos, antes que nada, debemos reducir el uso general de plásticos. Las empresas pueden ayudar en parte reduciendo el uso de embalajes innecesarios o empleando envases de plástico de más de un uso, con sistemas de devolución y relleno. TerraCycle comenzó una iniciativa llamada Loop (sin relación con Loop Industries) en colaboración con marcas de consumo, a las que se ha sumado Burger King, para ofrecer los productos en envases que los consumidores pueden retornar para que vuelvan a utilizarse.

Sin embargo, además de todo esto, será necesario asumir un compromiso continuo para cambiar los hábitos de los consumidores y las empresas en torno al plástico y acabar con el problema.

“La naturaleza humana nos lleva a esperar que llegue una solución sencilla que resuelva el problema por sí sola”, afirma Lau. “Sin embargo, el uso del plástico está demasiado generalizado... No es algo que un único grupo pueda solucionar. Va a ser necesario que todos participemos”.

El conjunto de artículos "Work in Progress″ del HuffPost se centra en el impacto de las empresas en la sociedad y el medioambiente, y está financiado por Porticus.